Arcane Season 2 auf Netflix: Schlechte Nachrichten zum Release der neuen Staffel

Die zweite Staffel von Arcane wird nicht mehr 2023 erscheinen.

Die erste Staffel von Netflix' Arcane zählt mit zum Besten, was Videospiel-Adaptionen zu bieten haben und viele von euch freuen sich sicher auf den Start der zweiten Staffel der Serie aus dem League of Legends-Universum. Wie Riot Games jetzt in einem Interview bekanntgegeben hat, wird es bis zur Erstausstrahlung allerdings noch eine ganze Weile dauern. (via Comicbook)

Das ist Arcane: Ein Netflix-Anime, der über neun Folgen die Vorgeschichte des League of Legends-Universums erzählt und auch eine Empfehlung für all jene ist, die mit dem MOBA noch nicht in Berührung gekommen sind.

Arcane wird nicht mehr 2023 fortgeführt

In einem Gespräch, das auf der chinesischen Social Media-Plattform Bilibili ausgestrahlt wurde, nennt Riot Games CEO Nicolo Laurent die Gründe für das späte Erscheinen der zweiten Staffel:

Es gibt zwei Gründe, warum die zweite Staffel noch nicht fertig ist. Zum einen wollen wir die Qualität sicherstellen und uns nicht hetzen. (...) wir wussten zudem nicht, ob die erste Staffel ein Erfolg wird und haben die Produktion von Staffel 2 erst spät begonnen. Hätten wir es gewusst, hätten wir die Produktion weit früher begonnen. Aber das konnten wir nicht und dafür bezahlen wir jetzt den Preis. Daher wird die zweite Staffel unglücklicherweise nicht mehr in diesem Jahr erscheinen.

Wann erscheint die zweite Staffel von Arcane? Wir aus dem Interview hervorgeht, wird die zweite Staffel durch den späten Beginn der Produktion und den hohen Qualitätsanspruch von Riot nicht mehr 2023 erscheinen. Einen ungefähren Release-Zeitraum nannte Laurent nicht.

Hier erfahrt ihr übrigens, warum Arcane so gut ist:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Aussage macht Hoffnung: Dass die zweite Staffel von Arcane allerdings über das Jahr 2023 hinaus nicht mehr in allzu weiter Ferne ist, das lässt eine weitere Aussage von Laurent erahnen. Der CEO konnte bereits die ersten drei Folgen der zweiten Staffel sehen.

Videospiele, die an Arcane erinnern

Damit ihr euch die Zeit bis zur zweiten Staffel ein wenig überbrücken könnt, haben wir für euch 7 Videospiel-Alternativen herausgesucht, die in vielen Bereichen an den Netflix-Hit erinnern.

Sei es ein Dishonored 2, das mit seinem Look und Setting an Arcane erinnert oder die Spiele Legends of Runeterra oder Ruined King, die direkt im League of Legends-Universum angesiedelt sind.

Freut ihr euch schon auf den Start von Season 2 und seid ein wenig traurig, dass es mit der Ausstrahlung in diesem Jahr nichts mehr wird?