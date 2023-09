Arcane Season 2 erhält endlich Release-Zeitraum - Bis zum Start dauert's aber trotzdem noch ewig

Arcane Season 2 hat ein Release-Zeitraum.

Die animierte League of Legends-Serie Arcane entpuppte sich 2021 als Überraschungshit auf Netflix und Fans warten seitdem sehnsüchtig auf die zweite Staffel. Die gute Nachricht: Season 2 hat jetzt immerhin ein Release-Fenster erhalten. Die schlechte Nachricht: Wir müssen uns noch sehr lange gedulden.

Wann geht Arcane Season 2 auf Netflix an den Start?

Im vierten Quartal 2024, also im Winter des kommenden Jahres. Season 2 lässt damit noch über ein Jahr lang auf sich warten und geht damit drei Jahre nach Release der Debüt-Staffel an den Start. Dies gab Tencent nun der Video V Vision Conference bekannt (via Gamesradar). Es ist davon auszugehen, dass die zweite Staffel wie die erste erneut auf Netflix gestreamt werden kann.

Season 2 von Arcane wurde vor einer ganzen Weile schon in einem Teaser-Trailer bestätigt, den ihr euch hier ansehen könnt:

0:32 Arcane: Teaser bestätigt 2. Staffel der Netflix-Serie

Alle bekannten Infos zur zweiten Arcane-Staffel haben wir übrigens in folgender GamePro-Übersicht für euch zusammengefasst:

Bereits im April 2023 äußerte sich Riot Games CEO Nicolo Laurent zum späten Release der nächsten Season und nannte fürs lange Warten folgende Gründe:

Es gibt zwei Gründe, warum die zweite Staffel noch nicht fertig ist. Zum einen wollen wir die Qualität sicherstellen und uns nicht hetzen. (...) wir wussten zudem nicht, ob die erste Staffel ein Erfolg wird und haben die Produktion von Staffel 2 erst spät begonnen. Hätten wir es gewusst, hätten wir die Produktion weit früher begonnen. Aber das konnten wir nicht und dafür bezahlen wir jetzt den Preis. Daher wird die zweite Staffel unglücklicherweise nicht mehr in diesem Jahr erscheinen.

Infos zur Story von Season 2 gibt es noch nicht. Wir gehen davon aus, dass die neuen Folgen nahtlos an das Ende der ersten Staffel anknüpfen, die ja bekanntlich mit einem großen Cliffhanger endet. Offiziell bestätigt wurde bereits, dass Vi, Jinx und Caitlyn zurückkehren werden.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Was sagt ihr zum Startzeitraum von Arcane Staffel 2? Könnt ihr euch noch bis zum Release gedulden oder seid ihr enttäuscht, dass es noch so lange dauert?