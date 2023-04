Arcane Staffel 2: Alle Infos zu Release, Story, Cast und mehr der Netflix-Serie

Alles wichtige zur zweiten Staffel von Arcane haben wir hier zusammengefasst.

Arcane, die Netflix-Serie zu League of Legends, wird eine zweite Staffel bekommen und ist auch bereits in Arbeit. Alles, was wir bisher zum Release, der Story, Champions und mehr der Netflix-Serie wissen, fassen wir euch hier zusammen.

Über das Inhaltsverzeichnis könnt ihr zu den einzelnen Punkten springen:

Releasedatum und Streaming

Dass es eine zweite Staffel zu Arcane geben wird, wurde bereits im November 2021 bestätigt. Allerdings fehlt bislang ein konkretes Releasdatum. Zumindet einen groben Zeitraum haben wir.

Wie Riot Games CEO Nicolo Laurent kürzlich erklärte, wird Arcane Staffel 2 nicht mehr 2023 erscheinen. Grund dafür ist, dass erst spät mit der Produktion begonnen werden konnte und man die Qualität auch in der nächsten Staffel sicherstellen wolle. Zumindest die Skripte für alle Folgen sind aber bereits fertig.

Wie Laurent aber ebenfalls bereits bei der Ankündigung der zweiten Staffel erklärte, soll die Produktion keine 6 Jahre (wie bei Staffel 1) dauern. Das heißt, dass die zweite Staffel irgendwann zwischen 2024 und 2026 erscheint, wir rechnen mit einem wahrscheinlichen Release 2024 oder 2025.

Wo kann ich Arcane Staffel 2 gucken? Wie schon die erste Season wird auch die zweite Staffel vermutlich bei uns exklusiv bei Netflix erscheinen.

Erster Teaser-Trailer zu Arcane

Einen richtigen Trailer zu Arcane Staffel 2 gibt es noch nicht. Dafür aber zumindest einen ersten Teaser, in dem bereits die Stimmen von Vi, Caitlyn und Jinx zu hören sind:

0:32 Arcane: Teaser bestätigt 2. Staffel der Netflix-Serie

Cast und Charaktere

Bislang sind nur drei der Cast-Mitglieder für Staffel 2 offiziell bestätigt:

Hailee Steinfeld als "Vi" Violet

als "Vi" Violet Ella Purnell als Jinx

als Jinx Katie Leung als Caitlyn Kiramman

Wir gehen aber davon aus, dass viele weitere wichtige Ccharaktere aus Staffel 1 ebenfalls zurückkehren werden, so etwa Jayce, Viktor, Heimerdinger oder Ekko. Sogar einige Charaktere, die eigentlich tot sind, könnten wieder einen Auftritt bekommen... womit wir bei der möglichen Story für Staffel 2 wären.

Story und Handlungsort

Eine offizielle Story-Synopsis für Staffel 2 gibt es noch nicht. Allerdings haben die Macher*innen bereits einige Hinweise gestreut, die auf Charaktere, Handlungsorte und mögliche Storylines schließen lassen.

Wo spielt Staffel 2 von Arcane? Im fünften Teil der Arcane-Doku "Bridging the Rift" haben die Macher*innen effektiv bestätigt, dass auch die zweite Staffel der Serie wieder primär in Piltover und Zaun spielen wird, während ab einer möglichen dritten Staffel der Fokus auf neuen Handlungsorten liegen könnte.

Hier könnt ihr euch besagte Stelle ab 33:10 ansehen:

Wie könnte die Story von Arcane in Staffel 2 weitergehen? Staffel 1 endet auf einen Kliffhanger, der das Schicksal von Charakteren wie Jayce, Viktor und Mel ungewiss zurücklässt: Gerade in dem Moment, als der Rat von Piltover die Unabhängigkeit von Zaun beschließt, feuert Jinx eine Rakete auf die Versammlung ab.

Eine friedliche Lösung zwischen Piltover und der Unterstadt dürfte damit wohl vom Tisch sein. Das passt auch zu den Themen der zweiten Staffel, die Produzent Christian Linke und Co-Creator Alex Yee als "Krieg" und "Rubikon" (ein Verweis auf ein Sprichwort, das übersetzt "Punkt ohne Rückkehr" bedeutet) bezeichnen. Die Frage ist hier nur, ob sich dieser Krieg auf Piltover und Zaun bezieht, oder ob auch Mels Heimat Noxus hier eine Rolle spielen wird – immerhin hat Mels Mutter Ambessa bereits angedeutet, dass Noxus sich mächtigen Feinden gegenüber sieht.

Auch Caitlyns Worte aus dem Staffel 2-Teaser lassen auf eine Konfrontation mit Jinx schließen. Immerhin wissen wir noch nicht, ob Caitlyns Mutter Cassandra den Angriff auf den Rat überleben wird:

Wie ich es auch nehme, wenn ich deine Schwester alleine verfolge, kommt eine von uns in einer Kiste zurück.

Wie Christian Linke in einem Reddit-AMA beantwortet hat, soll es außerdem in Zukunft noch mehr Interaktionen zwischen Ekko und Jinx, sowie Flashback-Szenen zu Silco und Vander in ihren jüngeren Jahren geben – ob das allerdings Teil von Staffel 2 sein wird, bestätigt er nicht.

Mögliche neue Charaktere/Champions für Staffel 2

Auch einige neue Charaktere könnten in der letzten Folge der ersten Staffel bereits angeteast worden sein. Eine beliebte und durchaus schlüssige Theorie hat dabei mit Vander zu tun, deshalb hier eine Warnung für einen möglichen Spoiler!

Kehrt Vander als Warwick zurück? Eigentlich stirbt Vis Ziehvater Vander bereits in der dritten Folge der ersten Staffel, nachdem sein Körper durch eine große Menge der Droge Shimmer mutiert ist. Möglicherweise könnte ihn die Serie aber in der zweiten Staffel als Werwolf Warwick zurückbringen.

Die Ähnlichkeiten sind auffällig: Immerhin war auch Warwick in der LoL-Lore mal ein bärtiger Mann und ein ehemaliger Gangster. Er wird bei einem Experiment von Singed geschaffen und stirbt dabei scheinbar, bevor er zurückkehrt.

Auch in der letzten Szene der ersten Staffel der Serie sehen wir im Labor von Singed (der in der Serie nur "Doctor" genannt wird) eine vage humanoide Kreatur an der Wand hängen. Nicht nur das, wer am Ende des Teasers zu Staffel 2 ganz genau hinhört, kann die Anfänge von Warwicks Theme hören.

Orienna als neuer Charakter? In der gleichen Szene ist ein Bild der Tochter von Singed zu sehen, die eine gravierende Ähnlichkeit zu einer menschlichen Orianna besitzt. In der Lore von LoL musste Oriannas Körper nach einem Unfall komplett durch Uhrwerk ersetzt werden. Viele Fans spekulieren nun, dass Singed ihr Vater Corin Reveck sein könnte.

Wie geht es nach Staffel 2 weiter?

Bislang ist nur die zweite Staffel der Arcane-Serie offiziell bestätigt. Allerdings hat Riot Games CEO Nicolo Laurent bereits bestätigt, dass sich das Studio auf "mehrere Staffeln" von Arcane einlassen will. Laut Christian Linke könnten wir dann in Zukunft noch weitere Teile von Runeterra entdecken:

Wir wollen definitiv noch andere Regionen erkunden. Gleichzeitig hat jeder von uns schon Filme und Serien gesehen, die versuchen, zu viele verschiedene Perspektiven zu schnell reinzuquetschen. Ich glaube, dass wir uns unseren Weg zu einem größeren Teil der Welt erstmal verdienen müssen.

Ob das nun in Arcane oder vielleicht einer Folge-Serie passieren wird, bleibt offen. Zumindest scheint die fünfte Folge von "Bridging the Rift" ebenfalls darauf anzuspielen: Nachdem Piltover und Zaun der Fokus der zweiten Staffel bleiben, könnte sich die Geschichte danach öffnen. Ob wir dabei dann komplett neue Handlungsorte und Charaktere bekommen oder sie mit der bisherigen Geschichte verwoben werden, müssen wir abwarten.

Was wünscht ihr euch für die zweite Staffel von Arcane?