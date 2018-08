Nach mehreren Alpha- und Beta-Tests befindet sich Arena of Valor für die Nintendo Switch auf der Release-Zielgeraden.

Das MOBA-Spiel erscheint im September kostenlos für die Hybridkonsole. Einen genauen Termin blieb uns der Publisher aber schuldig.

Arena of Valor ist das perfekte Konsolen-MOBA

Arena of Valor ist ein weltweit bekanntes und extrem beliebtes Mobile-MOBA mit 5vs5-Matches von den League of Legends-Machern.

Manche behaupten, es sei quasi League of Legends fürs Handy.

Meisterhafte Steuerung: Was Arena of Valor aus der Masse heraushebt, ist die beinahe perfekt angepasste Steuerung für Touch-Geräte. Für die Switch wurde die Bedienung natürlich an die Joy-Con angepasst.

Fähigkeiten aktivieren wir mit den Schulter-, Richtungs- oder Aktions-Tasten. Wir haben das MOBA bereits gespielt und können sagen, dass sich die Gefechte auf der Switch sehr direkt und natürlich anfühlen.

Auch die Benutzeroberfläche wurde optimiert, sodass ihr selbst auf dem kleinen Switch-Bildschirm alles im Blick habt.

Arena of Valor jetzt spielen: Davon könnt ihr euch übrigens selbst überzeugen, wenn ihr auf der Gamescom seid. Tencent Games hat seinen Stand im ESL-Bereich in Halle 9.

Global Servers: Auf der Switch wird es globale Server geben. Jeder kann also miteinander spielen, unabhängig davon, in welchem Gebiet ihr euch befindet oder in welchem eShop ihr das Spiel gekauft habt.

Switch-exklusiver Modus: Neben dem Ranked Modus wird es auf der Switch einen exklusiven neuen Modus namens "Motion Sensor Hook War Game" geben, den "die Fans mit ihrem Joy-Con" steuern.

Registrierung ab sofort möglich - Holt euch Boni zum Start

Auf der offiziellen Website könnt ihr euch ab sofort anmelden. Folgende Boni könnt ihr dadurch abstauben:

100 Gems

3-Tage Doppel-Gold-Karte

Maloch 7 Tage-Karte

Level 3 Arcana-Truhe

Arena of Valor erscheint im September 2018 für Nintendo Switch. Wann genau das MOBA im eShop landet, steht noch nicht fest. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Freut ihr euch auf Arena of Valor für die Switch?