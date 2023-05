Armored Core 6 Collector’s Edition für PS5 jetzt vorbestellen! From Softwares nächster Hit nach Elden Ring?

Bei Amazon könnt ihr die Armored Core 6 Collector's Edition jetzt für PS5 vorbestellen.

Mit Armored Core 6: Fires of Rubicon erscheint am 25. August 2023 das neue Spiel von From Software, dem Studio hinter Hits wie Dark Souls und Elden Ring. Jetzt könnt ihr die Collector’s Edition für Playstation 5 bei Amazon für 249,99€ vorbestellen. Es ist zu erwarten, dass sie sehr schnell ausverkauft sein wird, also solltet ihr euch besser beeilen. Hier findet ihr sie:

Bislang haben wir die Collector’s Edition noch bei keinem anderen Shop in Deutschland finden können. Es ist aber natürlich gut möglich, dass weitere Händler bald nachziehen. Die normale Launch Edition von Armored Core 6 ist übrigens bereits nicht nur bei Amazon, sondern auch bei MediaMarkt und Saturn vorbestellbar, und zwar nicht nur für PS5, sondern auch für PS4 und Xbox Series:

Was bietet die Armored Core 6 Collector’s Edition?

Der Inhalt der Armored Core 6 Collector's Edition im Überblick.

Ihren Preis rechtfertigt die Armored Core 6 Collector’s Edition vor allem durch die 19 cm große Figur des Mechs, der auch auf dem Cover des Spiels zu sehen ist. Sie hat aber noch eine ganze Reihe weiterer Inhalte zu bieten. Hier die Übersicht:

Spiel (PS5-Version)

Steelbook

Mech-Statue (19 cm)

Artbook

Pinbadges

Digitaler Soundtrack

diverse Sticker

Was ist Armored Core 6?

3:06 Armored Core 6: Erster Gameplay-Trailer enthüllt das Release-Datum

Mit Armored Core 6 setzt From Software die Reihe fort, die vor dem Erfolg von Demon’s Souls und Dark Souls mal das größte Zugpferd des Studios war. Es handelt sich um einen Mech-Shooter mit Third-Person-Perspektive, der uns in eine düstere, dystopische Zukunft schickt. Die Reihe legt dabei traditionell großen Wert auf die detaillierte Anpassbarkeit des Mechs.

Ein Spiel im Souls-Stil solltet ihr also nicht unbedingt erwarten. Allerdings zeigt gerade der jüngste Trailer, dass auch Armored Core 6 spektakuläre Bosskämpfe bieten wird. Es spricht einiges dafür, dass das Studio viele von den Erfahrungen, die es mit seinen Erfolgen der letzten zehn Jahre gesammelt hat, auch in die Armored-Core-Reihe übertragen wird.