Arrog: So schnell & günstig gibt es kaum eine Platin-Trophäe für PS4 & PS5

Viele Spiele fordern uns einiges ab, um an die heißbegehrte Platin-Trophäe zu kommen. Einige Bronze-, Silber- oder Gold-Trophäen können durch stundenlangen Grind oder einen sehr hohen Schwierigkeitsgrad so frustrierend sein, dass oftmals an nur wenigen Aufgaben scheitert, um eine Platin-Trophäe zu erhalten. Umso schöner, wenn einem ein Titel seine Platin-Trophäe fast schon schenkt, oder?

Innerhalb von 30 Minuten zur Platin-Trophäe

Um einem solchen Titel handelt es sich bei Arrog. Das Puzzle-Adventure ist so kurz, dass man es in einer Mittagspause durchspielen könnte. Innerhalb von 30 Minuten habt ihr das Spiel beendet und könnt eure Platin-Trophäe absahnen.

Wann erscheint Arrog? Das Adventure könnt ihr ab dem 5. Februar 2021 erleben. Dabei müsst ihr euer Portmonee nicht ganz so weit öffnen, denn das Spiel gibt es laut Games Press bereits für 3 Euro.

Für welche Plattformen erscheint Arrog? Der Release von Arrog wird auf PlayStation 4 und PlayStation 5 erfolgen. Bislang war Arrog nur für PC via Steam und Android-Mobilgeräte erhältlich.

Akzeptiert euren Tod

Arrog wird als seine entspannende Erfahrung beschrieben, bei der ihr viele Rätsel lösen müsst. Es geht darum, das Unterbewusstsein einer Person zu erforschen, die damit lernen muss, den eigenen Tod zu akzeptieren.

Das Spiel besticht vor allem durch seinen minimalistischen, handgezeichneten Grafikstil und die interaktive Geschichte. Auf Steam wird Arrog mit "sehr positiv" bewertet. Die zu holenden Trophäen sollen so leicht zu verdienen sein, dass ihr mit einer Platin-Trophäe in Rekordzeit rechnen dürft.

Mehr Platin-Trophäen in Rekordzeit

Nicht nur Arrog bringt euch schnell eine neue Platin-Trophäe ein. Im Gegensatz zum ersten Teil könnt ihr die Platin-Trophäe in The Last of Us Part 2 in Windeseile durch Sammelaufgaben freischalten. In Undertale müsst ihr das Spiel nicht mal bis zum Ende durchspielen, um die Platin-Trophäe zu verdienen.

Welche Titel noch eine Platin-Trophäe beinhalten, die ihr kinderleicht verdienen könnt, sehr ihr in unserer Übersicht:

Wie viele Platin-Trophäen habt ihr schon auf eurem Konto?