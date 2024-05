Ashs Pikachu hat einen eigenen Namen, der uns von den Socken haut - Es heißt nicht Pikachu, sondern...

Unser niedliches, kleines... Jean Luc Pikachu.

Im Pokémon-Anime erinnern wir uns alle an den einen oder anderen intensiven Moment, in dem Ash emotional den Namen seines engsten Partners brüllt. Sei es, um sein Pokémon in einem kritischen Moment anzufeuern oder wenn ihm dessen Gesundheitszustand mal wieder Sorgen bereitet. Wir hören den Namen "Pikachu" mehrmals pro Folge – doch halt, das soll gar der ganze Name von Ashs Partner-Pokémon sein…

Ashs Pikachu heißt Jean Luc Pikachu

Und zwar heißt Ashs Pikachu eigentlich Jean Luc Pikachu. TikTok-User*in “oldmoneynewpoor“ fasst dies in einem Video kurz zusammen:

Die Namensgebung hat in einem Manga aus dem Jahr 1999 offiziell stattgefunden. Lustigerweise hat Ash seinem Pikachu den Namen nicht direkt nach dem Erhalt gegeben, wie es in den Spielen normalerweise der Fall ist. Stattdessen hat Ash sein Pikachu erst in Jean Luc Pikachu umbenannt, als er Rocko besiegt und den ersten Orden von ihm erhalten hat.

Der Grund für die Namenswahl ist simpel und hat wenig mit dem Pokémon-Universum zu tun. Er findet sich eher in den Weiten eines anderen Universums, da der Mangaka zu diesem Zeitpunkt ein Fan von der Kult-Serie Star Trek war.

Deswegen ist Jean Luc Pikachu auch eine deutliche Anspielung an den Charakter Jean-Luc Picard. Im besagten Manga-Panel, in dem Pikachu seinen Namen bekommt, trägt es sogar ein Star-Trek-Abzeichen an seiner Brust.

Na gut, um ehrlich zu sein ist dieser Fun-Fact auch nicht mehr als das: Eine scherzhafte Referenz, die ihr irgendwo zwischen verstaubten Manga-Seiten finden könnt. Die Pokémon Company hat den Namen in Zukunft nie wieder aufgegriffen und wird es wohl auch nicht mehr tun.

Dennoch hat diese Information uns allemal zum Schmunzeln gebracht. Sie erinnert uns, welche wilden Freiheiten sich manche Küünstler*innen früher bei heute weltbekannten Franchises genommen haben. Heute wäre ein kleiner Scherz dieser Art bei Pokémon bestimmt nicht mehr so leicht unterzukriegen.

Kanntet ihr diesen Fun-Fact bereits? Und gibt es weitere solche versteckte Schätze aus dem Pokémon-Universum, die ihr mit uns teilen möchtet?