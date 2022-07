Dieses ASMR-Koch-Spiel liefert beruhigende Sounds, die ihr lieben oder hassen werdet

Mögt ihr ASMR? Dann dürfte dieses Spiel hier das absolute Nonplusultra für euch werden. Falls ihr aber eher Reißaus nehmt, wenn ihr ASMR-Töne hört, dann wird euch wohl auch das nicht überzeugen. Denn dieses absolute Nischenprodukt setzt voll und ganz auf die besonders intensiven Geräusche. Von denen soll es dementsprechend also besonders viel geben, gleichzeitig sollen wir aber auch noch ein Restaurant betreiben. Das Ganze nennt sich bisher schlicht ASMR Food Experience und befindet sich noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase.

ASMR-Spiel lässt euch ein Restaurant leiten und beruhigt mit Soundkulisse

ASMR Food Experience versteht sich selbst als Restaurant-Simulator. Das bedeutet, ihr müsst Bestellungen aufnehmen, den Laden sauber halten, Essen zubereiten und euch zum Beispiel auch um einen Kräutergarten kümmern. Außerdem dürfen wir laut der Pressemitteilung auch darüber bestimmen, wie unser Restaurant eingerichtet und dekoriert sein soll. Das Hauptaugenmerk liegt aber ganz offensichtlich auf der audiovisuellen Stimulation.

Das macht sehr gut der Trailer – und natürlich der Titel des Spiels – deutlich. Wer sich direkt die volle Dröhnung geben will, sollte ein Headset oder Kopfhörer aufsetzen und sich dann dieses Video zu Gemüte führen. Ihr werdet vielleicht feststellen, dass die Geräusche etwas Besonderes in euch auslösen, wenn ihr hört, wie der Fisch in der Pfanne brutzelt oder das Wasser auf die Eiswürfel trifft.

Aber Vorsicht, das muss nicht unbedingt etwas Positives sein.

Was ist ASMR? ASMR steht für "Autonome sensorische Meridianreaktion" und beschreibt ein Gefühl, das sich beim Anhören bestimmter Töne einstellen soll. Bei einigen Menschen breitet sich das kribbelige, entspannte und beruhigende Gefühl offenbar vom Kopf über den gesamten Körper aus. Bei anderen lösen die darauf ausgelegten Töne eher abschreckende Reaktionen aus und sie empfinden es als unangenehm.

Wann und wo kommt's? Bisher gibt es lediglich die Möglichkeit, sich ASMR Food Experience bei Steam auf die Wunschliste zu packen. Wer also ein Steam Deck hat, kann damit rechnen, irgendwann in den Genuss des ASMR-Titels zu kommen. Ob auch eine Version für PS5 oder Xbox geplant ist, bleibt momentan leider noch unklar. Es gibt bisher auch noch keinen angepeilten Release-Termin. Allerdings dürfte es noch eine ganze Weile dauern, bis das ASMR Food Experience erscheint, weil es sich offenbar noch in einer sehr frühen Phase der Entwicklung befindet.

Was haltet ihr von ASMR im Allgemeinen und vom ASMR Food Experience im Speziellen?