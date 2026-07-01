Assassin's Creed Black Flag Resynced: Start-Uhrzeit ist wohl bekannt und ihr müsst euch am Release-Tag ein Weilchen gedulden

So wie es aussieht, erscheint das Remake von Assassin's Creed 4 nicht direkt in den Morgenstunden. Dafür könnt ihr es immerhin vorab runterladen.

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Eleen Reinke
01.07.2026 | 17:00 Uhr

Nein, mit dem Black Flag-Remake könnt ihr am 9. Juli wohl nicht direkt um Mitternacht starten. Nein, mit dem Black Flag-Remake könnt ihr am 9. Juli wohl nicht direkt um Mitternacht starten.

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Nachdem es jahrelang Gerüchte gegeben hatte, erscheint das Remake von Assassin's Creed Black Flag in wenigen Tagen endlich. Wollt ihr nicht mehr abwarten und direkt zum Release loszocken, könnt ihr das Spiel sogar jetzt schon downloaden – wenn ihr auf der entsprechenden Plattform spielt.

Denn während der Xbox-Preload nämlich bereits gestartet ist, dauert es auf PS5 noch eine Weile. Und auch am Releasetag selbst geht es wohl nicht schon in den frühen Morgenstunden los.

Assassin's Creed: Black Flag Resynced - Release und Start-Uhrzeit

  • Wann ist der Release von AC Black Flag Resynced? Am 9. Juli 2026
  • Um welche Uhrzeit geht's los? Vermutlich 16 Uhr deutscher Zeit*

Video starten 6:52 Assassin’s Creed Black Flag Resynced – Ubisoft zeigt euch, was das Remake besser machen will als das Original

*Woher kommt diese Uhrzeit? Ubisoft hat zum aktuellen Zeitpunkt noch keine offiziellen Releasezeiten veröffentlicht. Allerdings lassen sich die Informationen bereits in der Steam-Datenbank einsehen.

Demnach ist der Release um 14 Uhr UTC, was bei uns dann 16 Uhr entspricht. Aber Vorsicht, diese Zeiten können sich auch noch ändern, vor ein paar Tagen war hier noch 17 Uhr UTC hinterlegt!

Falls Ubisoft die offiziellen Zeiten noch verrät, aktualisieren wir diesen Artikel natürlich.

Wie es um den Preload und die Größe von Black Flag Resynced steht, fassen wir auf Seite 2 zusammen.

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Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Genre: Action

Release: 09.07.2026 (PS5, Xbox Series X/S)

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