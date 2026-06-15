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Assassin’s Creed Black Flag Resynced – Ubisoft zeigt euch, was das Remake besser machen will als das Original

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Assassin’s Creed Black Flag Resynced – Ubisoft zeigt euch, was das Remake besser machen will als das Original

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Jesko Buchs
15.06.2026 | 11:57 Uhr

Einen Monat, bevor das Remake des Piraten-Klassikers Assassin's Creed Black Flag offfiziell in See sticht, hat Ubisoft in einem neuen Community Post genauer vorgestellt, welche Aspekte des Originals für die Neuauflage konkret verbessert wurden. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Kleinigkeiten; aber der Teufel steckt eben im Detail.

So gibt es künftig frische Endgame-Missionen rund um den legendären Freibeuter Blackbeard und einen runden Abschluss für die Geschichte des Gentleman-Piraten Stede Bonnet. Ubisoft überarbeitet zudem das Leveldesign und passt die Kletterpfade an das moderne Parkour-System an. Besonders nervige Gameplay-Momente gehören ebenfalls der Vergangenheit an: Schlägt künftig eine Beschattungsmission fehl, müsst ihr nicht mehr komplett von vorne beginnen, sondern könnt das Ziel auf alternativen Wegen verfolgen. Außerdem gibt es jetzt die Möglichkeit, die Zeit vorzuspulen, wenn ihr lieber bei Tag oder Nacht unterwegs seid.

Euer Piraten-Versteck auf Great Inagua baut ihr in Resynced darüber hinaus mit neuen Gebäuden wie einem Fischmarkt aus und rekrutiert frische Nebencharaktere für eure Crew. Dank vier detailliert anpassbarer Schwierigkeitsgrade für Nahkampf, Schleichen und Seeschlachten passt ihr das Abenteuer außerdem jederzeit exakt an eure eigenen Vorlieben an. Einen Vorgeschmack auf einige der im Community Post erwähnten Änderungen gibt euch das obige Video.
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