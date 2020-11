Mit Eivor führt Assassin's Creed Valhalla eine komplett neue Hauptfigur ein. Bevor wir uns ab dem 10. November aber mit der Wikingerin beziehungsweise mit dem Wikinger herumschlagen, wollen wir noch einmal auf die Heldinnen und Helden der vorherigen Serien-Ableger zurückblicken.

GamePro möchte in einer Umfrage von euch wissen: Welche Hauptfigur aus der Assassin's Creed-Reihe ist bislang eure liebste? Stimmt dazu in unserem Umfragetool hab. Dabei habt ihr nur eine Stimme:

Die Umfrage läuft bis Freitag den 6. November um 8 Uhr.

Ihr habt euer Wunsch-Setting fürs nächste Assassin's Creed gewählt

In einer vorherigen GamePro-Umfrage zum Thema Assassin's Creed haben wir euch nach dem Setting gefragt, das ihr euch für den Nachfolger von Valhalla wünscht. Die Umfrageergebnisse fielen dabei eindeutig aus.

Japan ist der Favorit der GamePro-Community:

Alles, was ihr über Assassin's Creed Valhalla wissen müsst

Mit AC Valhalla steht der nächste Ableger der Reihe bereits in den Startlöchern. Der Open World-Titel in der Wikinger-Welt erscheint am 10. November für PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC. Die PS5-Version wird zum Launch von Sonys Next Gen-Konsole am 19. November aufschlagen.

Alle Infos zu AC Valhalla findet ihr in der großen GamePro-Übersicht.

In den Kommentaren könnt ihr natürlich ebenfalls euren liebste Hauptfigur aus der Assassin's Creed-Reihe nennen. Und viel wichtiger noch: begründen, warum ihr sie so ins Herz geschlossen habt.