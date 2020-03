Assassin's Creed Odyssey ist das neue Angebot der Woche des PlayStation Store. Den Open-World-Hit aus dem Hause Ubisoft gibt es in der PS4-Fassung 64 Prozent günstiger. Er kostet damit statt 69,99 Euro nur noch 25,19 Euro. Auch die Gold Edition, die den Season Pass beinhaltet, gibt es günstiger, nämlich für 37,99 Euro statt 99,99 Euro. Das Angebot gilt noch bis zum 25. März. In diesem Artikel erklären wir euch, für wen sich das Angebot lohnt.

Assassin's Creed Odyssey statt 69,99 Euro für 25,19 Euro im PlayStation Store

Die volle Ladung Griechenland: Vor allem, wenn man sich für das antike Griechenland interessiert, ist Assassin's Creed Odyssey eine Reise wert. In die riesige undabwechslungsreiche Open World wurde fast alles reingepackt, was die griechische Geschichte und Mythologie hergeben. So treffen wir die berühmtesten Dichter und Denker der Zeit, besichtigen die Sehenswürdigkeiten Athens oder schlagen uns mit dem einen oder anderen Fabelwesen herum.

Mehr Rollenspiel: Im Vergleich zu älteren Teilen der Serie enthält Odyssey deutlich mehr RPG-Mechaniken, beispielsweise eine viel detailliertere Charakterentwicklung und ein Dialogsystem. Auch die Kämpfe sind deutlich fordernder und spannender geworden. Dafür tritt das Klettern in den Hintergrund. Auch das Gefühl, einen Attentäter zu spielen, stellt sich höchstens noch zwischendurch mal ein.

Ein bisschen Black Flag: Dafür sind die beliebten Schiffskämpfe aus Assassin's Creed Black Flag zurück. Zwar fehlen natürlich die Kanonen, aber dank Brandpfeilen und Speeren spielen sich die Gefechte fast wie zuvor. Es gibt sogar noch mehr Möglichkeiten, das Schiff und seine Besatzung aufzurüsten, etwa besondere Bootsleute, die Boni gewähren und sich anheuern lassen, wenn wir ihnen vorher einen Gefallen getan haben.

Fazit: Assassin's Creed Odyssey hat eine ganze Menge zu bieten. Ob man sich nun für die griechische Antike interessiert, ein spaßiges Kampfsystem will, sich die Schiffskämpfe aus Black Flag zurücksehnt oder einfach nur eine riesige Open World erforschen möchte, mit Odyssey ist man gut bedient. Deshalb vergaben wir im Test 88 Punkte. Nur eines bietet der PS4-Hit nicht, nämlich das alte Assassinen-Spielgefühl aus den frühen Teilen der Reihe.

