Fantastisches Assassin's Creed Odyssey-Cosplay lässt uns von einer Live Action-Kassandra träumen

Kassandra - Die Heldin aus AC: Odyssey.

Dank ihrer verschrobenen und äußerst sympathischen Art gehört Kassandra neben Ezio bis heute zu den beliebtesten Assassin's Creed-Hauptcharakteren. Die Protagonistin aus Assassin's Creed Odyssey ist als waschechte Spartanerin aber nicht nur charismatisch, sondern auch kämpferisch talentiert und verdammt stark.

Genau das spiegelt ein Cosplay der Künstlerin "Eufiemoon" wirklich gut wieder. Die Kostümbastlerin hat dabei besonders viel Wert auf die Details bei der Rüstung und bei den Waffen gelegt, aber seht selbst:

Die Künstlerin hat das Kassandra-Kostüm im vergangenen Jahr für das britische Insomnia Gaming Festival erstellt und in diesem Jahr neue Fotos aufgenommen, die sich wirklich sehen lassen können.

In den Kommentaren erntet die Bastlerin jede Menge Lob: "Ich liebe es, Kassandra ist mein Liebling nach Ezio. Es bereutet mir immer Freude, ein fantastisch aussehendes Cosplay zu sehen", schreibt ein User. Da werden Wünsche nach einer Live-Action-Umsetzung laut! Genau so stellen wir uns die Heldin in einem Film oder einer Serie vor (was es aber leider wohl niemals geben wird, denn Pläne dafür hat Ubisoft nicht bekanntgegeben).

Das Cosplay stellt übrigens Kassandras Mercenary-Outfit nach. Hier seht ihr das Original aus dem Spiel:

Kassandras Mercenary Outfit.

Übrigens, schon gewusst? Im Spiel könnt ihr euch zwar entscheiden, ob ihr lieber mit Kassandra oder Alexios als Hauptcharakter das alte Griechenland unsicher machen wollt, offiziell gehört allerdings Erstere zum Kanon der Assassin's Creed-Geschichte. Dies geht aus dem offiziellen AC Odyssey-Roman hervor, der die Story mit Kassandra als Protagonistin erzählt.

Assassin's Creed Odyssey ist ursprünglich im Oktober 2018 für PS4, Xbox One und den PC erschienen. Mit Assassin's Creed Shadows erwartet uns in diesem Jahr der neueste Serienteil von Ubisofts langlebiger Meuchelmörderreihe. Das Open World-Spiel, das uns diesmal ins feudale Japan schickt, erscheint am 15. November 2024 für PS5, Xbox Series X/S sowie für den PC.

Und an dieser Stelle ist wie immer die GamePro-Community gefragt: Was ist eure Meinung zum Cosplay? Und welcher Held/welche Heldin aus den Spielen der Assassin's Creed-Reihe ist eigentlich euer absoluter Liebling? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!