Assassin's Creed Shadows: Eine der besten Waffen im Spiel könnt ihr schon im ersten Areal bekommen - und sie macht euch praktisch unsterblich

Eure Ausrüstung spielt eine große Rolle dabei, wie leicht oder schwer euer Leben in Assassin's Creed Shadows ist. Je seltener euer Waffen und Rüstungsteile sind, desto besser. Eine der wohl stärksten Waffen im ganzen Spiel bekommt ihr aber nicht erst nach dutzenden Stunden, sondern könnt sie direkt im Anfangsgebiet einsammeln. Wir verraten euch, warum sie so stark ist und wo ihr sie findet.

Dieses Tanto in Assassin's Creed Shadows ist fast schon zu mächtig

Bei der Waffe handelt es sich um ein legendäres Tanto mit dem Namen "Iganische Dämmerung". Was es so stark macht, sind aber nicht etwa seine Werte, sondern seine spezielle Fähigkeit:

Verlangsame die Zeit durch Fluchtschlag.

Fluchtschlag ist eine Tanto-Fähigkeit, die ihr über den entsprechenden Kenntnisbaum freischaltet. Sie erlaubt es euch, direkt nach dem Angreifen einen Ausweichsprung nach hinten zu machen. Das klingt erstmal ganz nett – tatsächlich lässt sich diese Fähigkeit zusammen mit dem Tanto aber komplett missbrauchen, um Naoe praktisch unsterblich zu machen, wie YouTuber JorRaptor zeigt:

Dafür setzt ihr im Kampf zuerst die Fähigkeit "Sprungschlag" (ebenfalls im Tanto-Skilltree zu finden) ein und nutzt direkt hinterher "Fluchtschlag". Das erlaubt es euch, quasi endlos auf Gegner zuzuspringen und euch direkt wieder aus Nahkampfreichweite zu bewegen.

Gleichzeitig verlangsamt ihr mit jedem Fluchtschlag die Zeit, sodass eure Feinde keine Gelegenheit haben, euren nächsten Sprungschlag zu blocken oder euch anzugreifen. Damit wird Naoe nahezu unsterblich, was die Waffe lächerlich stark macht.

Die einzige Einschränkung: Ihr könnt Fluchtschlag erst freischalten, sobald ihr Wissensrang 2 erreicht habt. Haltet also nach Schreinen, Tempeln, Kofuns, Kuji-Kiris und Co. Ausschau, um Wissenspunkte zu sammeln und euren Rang zu erhöhen. Erst dann könnt ihr die Fähigkeiten des jeweiligen Wissensranges freischalten.

Fundort des Iganische Dämmerung-Tantos

Abseits der Wissensrang-Voraussetzung hält euch nichts davon ab, euch dieses mächtige Tanto direkt zu Anfang des Spiels zu schnappen. Ihr findet es nämlich noch im Anfangsgebiet Izumi Settsu und nicht allzu weit von eurem Versteck entfernt:

Nordwestlich von eurem Versteck und zwischen den Schnellreisepunkten im Katano-Vorgebirge und der Yawata-Ebene findet ihr nämlich ein Diebesversteck. Schaltet die Räuber aus oder schleicht euch rein und öffnet die Schatztruhe, um das Tanto an euch zu nehmen.

Über das Level oder die Werte des Tantos müsst ihr euch keine allzu großen Sorgen machen. Ihr könnt es nämlich später beim Schmied aufwerten lassen, sobald ihr die entsprechende Nebenmission erfüllt und eine Schmiede in eurem Versteck gebaut habt. Wertet ihr die Schmiede auf Level 3 auf, könnt ihr zudem den Perk des Tantos auch in andere legendäre Waffen eingravieren.

Fraglich ist nur, wie lange diese Waffe noch so mächtig sein wird. Sie hebelt das Kampfsystem nämlich so effektiv aus, dass es nicht verwunderlich wäre, wenn Ubisoft die Fähigkeit in Zukunft noch nerft.

