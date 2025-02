Assassin's Creed Shadows: Falls ihr die One Piece-Serie liebt, könnte euch dieser Charakter bekannt vorkommen

Assassin's Creed Shadows hat eine neue Nebenfigur vorgestellt.

Im März führt Assassin's Creed Shadows die traditionsreiche Open-World-Reihe endlich nach Japan. Ubisoft hat aus dem Spiel jetzt eine neue Nebenfigur vorgestellt, die vor allem Fans der Netflix-Serie One Piece bekannt vorkommen dürfte. Der NPC Gennojo wird nämlich von Zorro-Darsteller Mackenyu Arata gespielt.

Zorro-Darsteller übernimmt eine Rolle in AC Shadows

Darum geht's: Auf X hat das Team hinter Assassin's Creed Shadows ein kurzes Making-Of-Video zum Spiel veröffentlicht, in dem sie enthüllen, das Mackenyu Arata eine Nebenrolle im neuen Ableger übernommen hat.

Hier das Video:

Mackenyu ist vor allem für seine Darstellung als legendärer Piratenjäger Lorenor Zorro in der Netflix-Adaption von One Piece bekannt. Er hat aber auch in vielen anderen Filmen und Serien wie Pacific Rim: Uprising mitgespielt.

Das ist seine Rolle in Shadows

In dem kommenden Assassin's Creed-Spiel hat Machenyu die Figur Gennojo sowohl auf Englisch als auch auf Japanisch vertont und stand für sein Aussehen Pate.

Gennojo ist ein geschickter Dieb, der die Reichen und Mächtigen beklaut. Er ertränkt seine Sorgen in Saké und trifft Naoe und Yasuke im Verlauf der Geschichte. Gennojo kann für die Shinobi-Liga rekrutiert und so zu einem Verbündeten werden.

Mackenyu hat sogar eine persönliche Verbindung zu Assassin's Creed. Er wird von Ubisoft folgendermaßen zitiert:

"Ich habe schöne Erinnerungen an die Reihe. Ich war in der Mittelschule, als das erste Assassin’s Creed erschien, und ich erinnere mich, dass meine Freunde und ich uns bei einem Freund trafen und abwechselnd das Spiel spielten [...] Als ich hörte, dass das neue Assassin’s Creed-Spiel in Japan angesiedelt sein würde, war mir klar, dass ich Teil dieses Projekts sein musste."

Seine Rolle in Shadows ist Mackenyus erster Auftritt in einem Videospiel.

Unklar ist natürlich, wie große die Rolle von Gennojo im fertigen Spiel ausfällt. Das kurze Video legt nahe, dass er und Naoe gemeinsame Abenteuer erleben. Ob diese aber über ein paar Rekrutierungsmissionen hinausgehen und er eventuell sogar als Romanze zur Verfügung steht, muss weiter abgewartet werden.

Freut ihr euch auf Assassin's Creed Shadows? Wie gefällt euch die Figur Gennojo?