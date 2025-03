Assassin's Creed Shadows knackt 6 Jahre alten Rekord von Odyssey und glänzt mit beeindruckenden Spielerzahlen

AC Shadows schlägt sechs Jahre alten Rekord von Odyssey.

Mensch, was war das für eine wilde Vorgeschichte. Nach mehrmaligem Verschieben des Release-Termins ist Assassin's Creed Shadows nun endlich erschienen – und kommt nicht nur bei Kritiker*innen, sondern auch bei den meisten Fans gut an. Sogar so gut, dass das Meuchelmörder-Abenteuer im feudalen Japan einen sechs Jahre alten Steam-Rekord von Assassin's Creed Odyssey geknackt hat (via GameRant).

Assassin's Creed Shadows verzeichnet beeindruckende Spielerzahlen

Um diesen Rekord geht's: Laut SteamDB erreichte Shadows in puncto Spielerzahlen einen Allzeit-Höhepunkt von 64.825. So viele Menschen haben zu einer bestimmten Zeit also gleichzeitig die Open World des feudalen Japans unsicher gemacht (am Sonntag, dem 23. März um 14 Uhr UTC, wenn ihr's genau wissen wollt). Diese Zahl gilt ausschließlich für die Steam-Version des Titels.

Damit schlägt Shadows das Griechenland-Abenteuer Assassin's Creed Odyssey, das im Jahr 2018 einen All-Time-Peak von 62.069 Spieler*innen auf Steam erreichen konnte. Sorry Kassandra, wir finden dich natürlich trotzdem super.

Dass Assassin's Creed: Valhalla auf Steam lediglich einen All Time-Peak von knapp 16.000 Spieler*innenn vorzuzeigen hat, lässt sich womöglich damit erklären, dass Eivors Wikinger-Abenteuer erst nachträglich auf Steam veröffentlicht wurde, nämlich rund zwei Jahre nach dem ursprünglichen Release im Jahr 2020. Der Grund: Die PC-Fassung von Valhalla war bis Dezember 2022 ein Epic Games-Store-Exclusive.

Der große Ansturm auf Valhalla blieb entsprechend aus, weil die meisten Fans den Titel zu diesem Zeitpunkt längst gespielt hatten. Ob Shadows auch Valhalla geschlagen hätte, wenn der nordische Meuchelmördertrip direkt zum Release bei Steam gelandet wäre, kann nicht gesagt werden. Wir gönnen Shadows die Erfolgsmeldung natürlich trotzdem.

Und noch eine Erfolgsmeldung: Wie Ubisoft via X/Twitter verkündet, hat Shadows über das Release-Wochenende hinweg im Hinblick auf Spielerzahlen bereits die 2 Millionen-Marke geknackt und schlägt damit Origins und Odyssey.

Diese Zahl bezieht sich auf alle Plattformen: Shadows ist nicht nur für den PC, sondern auch für die PS5 und Xbox Series X/S verfügbar. Auf welcher Plattform der Titel am besten performt, nennt Ubisoft allerdings nicht.

Auf Metacritic steht Shadows aktuell bei einer mehr als soliden Durchschnittswertung von 81 Punkten, steht damit aber hinter Odyssey, das einen Metascore von 83 vorzuzeigen hat. Immerhin hier kann Kassandra also auftrumpfen. Valhalla schafft's auf Metacritic hingegen "nur" auf eine 80.

Im GamePro-Test staubt Shadows eine gute 86-Wertung ab - Warum wir Shadows so fantastisch finden, verrät euch unser Test-Video, das ihr euch hier anschauen könnt:

29:10 Assassin's Creed Shadows bringt die Open World-Reihe endlich wieder auf Kurs

Assassin's Creed Shadows schickt uns mit dem Heldenduo Naoe und Yasuke ins feudale Japan und erfüllt damit einen langjährigen Fanwunsch. Das Action-Rollenspiel ist für die PS5, Xbox Series X/S sowie für den PC erhältlich.

AC Shadows sollte ursprünglich sogar schon im November 2024 aufschlagen, wurde dann aber auf den 14. Februar verschoben. Im Januar 2025 gab Ubisoft eine weitere Verschiebung des Titels bekannt, um Community-Feedback umzusetzen, und verlegte ihn schließlich auf den 20. März 2025. Bei dem Termin sollte es dann schließlich bleiben.

Zockt ihr aktuell auch Assassin's Creed Shadows? Wie findet ihr das Spiel bislang?