Assassin's Creed Shadows führt Änderungen bei Stealth-Kills ein und so funktioniert das neue System

In Assassin's Creed Shadows sind die titelgebenden Schatten unser Freund – vor allem als Naoe.

Assassin's Creed Shadows ist der nächste Teil der beliebten Reihe von Ubisoft und darin wird mehr oder weniger das gesamte Stealth-System überarbeitet. Der Vogel für den Überblick fällt weg, dafür können wir uns in der Dunkelheit besonders gut verstecken.

Einige Gegner lassen sich aus dem Hinterhalt allerdings gar nicht mehr auf einen Schlag eliminieren, manche schon. Das kann aber glücklicherweise im Options-Menü einfach abgeschaltet werden (via: Ubisoft).

Assassin's Creed Shadows: Das ändert sich am Stealth-System

Observieren und Eagle Vision: Unser gefiederter Begleiter ist Geschichte, wir haben in Shadows keine Möglichkeit, eine Location aus der Vogelperspektive auszukundschaften und alle Gegner zu markieren. Dafür können wir als Naoe aber trotzdem noch die klassische Eagle Vision benutzen und Feinde durch Wände hindurch ausmachen. Etwas abgespeckter ist das Observieren, das auch Yasuke beherrscht.

Neues Shinobi-Moveset: Verstecken wir uns nachts im Schatten, sind wir komplett unsichtbar für Feinde. Wir können dieses Mal sogar Laternen ausknipsen, um selbst für Dunkelheit zu sorgen. Außerdem ist es sinnvoll, zu schleichen und uns hinzulegen, was zum ersten Mal im Franchise geht. Naoe kann sich im Liegen sogar hin- und herrollen. Außerdem passt die kleine Attentäterin auch in schmalste Lücken und Verstecke.

Das Shinobi-Arsenal von Naoe kann sich wirklich sehen lassen:

Rauchbomben eignen sich hervorragend, um ungesehen zu flüchten oder niedrigrangige Gegner mit Eliminierungen auszuschalten.

eignen sich hervorragend, um ungesehen zu flüchten oder niedrigrangige Gegner mit Eliminierungen auszuschalten. Shinobi-Glocken: Die Glöckchen lassen sich irgendwo hinwerfen, um Gegner abzulenken und fortzulocken.

Die Glöckchen lassen sich irgendwo hinwerfen, um Gegner abzulenken und fortzulocken. Kunai : Mit den scharfen Wurfmessern könnt ihr richtig viel Schaden anrichten und sogar One-Shot-Kills erzielen.

: Mit den scharfen Wurfmessern könnt ihr richtig viel Schaden anrichten und sogar One-Shot-Kills erzielen. Shuriken: Die Wurfsterne können Feinde betäuben und zur Ablenkung geworfen werden, oder ihr schaltet damit Laternen aus.

Angriffe aus dem Hinterhalt: In Assassin's Creed Shadows könnt ihr Gegner auch packen und an eine andere Stelle ziehen, um sie dort dann auszuschalten (tödlich oder nicht). Höherstufige Feinde lassen sich normalerweise nicht aus dem Hinterhalt mit einem Stealth-Kill erledigen, sie können den Angriff sogar komplett abwehren.

Um den Schaden zu erhöhen müsst ihr entweder die entsprechenden Perks nutzen oder experimentieren: Während manche Gegner nicht von hinten ausgeschaltet werden können, sind sie zum Beispiel anfällig für Attentate aus der Luft. Aber keine Sorge, im Optionsmenü gibt es eine Option, die es erlaubt, alle Gegner mit einem einzigen Stealth-Angriff direkt zu erledigen.

Und was ist mit Yasuke? Der Samurai ist eher der Mann fürs Grobe und den direkten Frontalangriff. Nichtsdestotrotz könnt ihr euch mit etwas Glück an Gegner anschleichen und sie von hinten eliminieren. Auch der Bogen erlaubt es Yasuke, unentdeckt und aus der Ferne anzugreifen, ohne dass euch die Gegner sehen und ohne, dass ihr eure Nahkampfwaffen zücken müsstet.

Was sagt ihr zu den Neuerungen in AC Shadows? Was würdet ihr euch noch wünschen, worauf hofft ihr?