Assassin’s Creed Valhalla im Angebot: Jetzt für PS5 nur 19,99€ bei Amazon

Bei Amazon könnt ihr jetzt Ubisofts Open-World-Hit Assassin’s Creed Valhalla sehr günstig im Sonderangebot bekommen, und zwar für nur 19,99€. Der Deal gilt allerdings nur für die PS5-Version, die Versionen für PS4, Xbox One und Xbox Series kosten 29,99€. Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gilt. Hier findet ihr es:

Laut Vergleichsplattformen gab es Assassin’s Creed Valhalla für PS5 noch nie so günstig. Dabei solltet ihr allerdings beachten, dass zum Kaufpreis noch 5€ für den Versand dazukommen, weil es sich um ein erst ab 18 freigegebenes Spiel handelt. Aber auch dann, wenn man das einberechnet, handelt es sich noch immer um einen sehr günstigen Preis.

Wie gut ist Assassin’s Creed Valhalla?

In Assassin’s Creed Valhalla reisen wir als Wikingerkrieger oder -kriegerin nach Britannien, um dort ein neues Reich zu erinnern. Zum Release konnte uns das Open-World-Spiel in unserem GamePro-Test nicht so recht überzeugen. Das lag zum Teil an einigen inzwischen mindestens teilweise behobenen Bugs, zum Teil aber auch an den Quests, mit deren Writing wir wenig anfangen konnten, und an der eher lahmen Hauptgeschichte.

Von manch anderen Kritiker*innen und auch von vielen Fans wurde Valhalla allerdings für seine Wikinger-Atmosphäre und für seine neuen Ideen gelobt. So können wir nun an Raubüberfällen teilnehmen. Dabei handelt es sich um Massenschlachten, in denen wir Ressourcen für den Ausbau unserer Dörfer sammeln. Ansonsten bleibt Assassin’s Creed Valhalla im Wesentlichen der Entwicklung in Richtung Action-RPG treu, die schon die beiden Vorgänger eingeleitet haben. Schleichen ist aber wieder etwas effizienter als im sehr kampfbetonten Odyssey.

Mit dem aktuellen Angebot bei Amazon könnt ihr euch nun selbst eine Meinung bilden, ohne allzu viel zu riskieren.