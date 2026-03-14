Heute im TV: Dieser Zeichentrick-Klassiker hat sogar die Avengers geschlagen und hält bis heute einen Kino-Rekord, den kaum ein modernes Franchise in Deutschland knackt

Die Prüfungen warten darauf, von Asterix und Oberlix gelöst zu werden.

Zwei stürmische Gallier auf ihren Abenteurern – genau das sind Asterix und Obelix. Auch nach so vielen Jahren sind die beiden Jungs immer noch Kult. Heute Abend habt ihr sogar die Chance, einen ihrer besten Filme anzuschauen und das zur besten Sendezeit. Asterix erobert Rom aus dem Jahr 1976 erscheint im Free-TV und ihr könnt dabei sein:

Film: Asterix erobert Rom (1976)

Asterix erobert Rom (1976) Sender: Super RTL

Super RTL Ausstrahlung: 14. März 2026

14. März 2026 Uhrzeit: 20:15 Uhr zur Primetime

Asterix und Obelix haben in ihrer neuesten Netflix-Serie „Der Kampf der Häuptlinge“ sogar einen modernen Anstrich bekommen:

1:55 Neue Asterix und Obelix-Serie: Netflix veröffentlicht ersten Teaser zu "Der Kampf der Häuptlinge"

Autoplay

Darum geht’s in Asterix erobert Rom

In diesem Klassiker, der extra für die Leinwand gezeichnet wurde, hat Cäsar genug von den Galliern. Immer werden die Römer von ihnen zerstampft und da rohe Gewalt sie nicht unterwirft, hat sich der mächtige Anführer etwas Neues einfallen lassen: Es geht um eine Wette, in der zwölf Prüfungen abgeschlossen werden müssen.

Wenn die Gallier jede einzelne Prüfung abschließen, können sie ihr Dorf behalten und unabhängig bleiben. Sollten sie jedoch in einer versagen, müssen sie sich der Herrschaft Roms unterwerfen und dienen.

Wer wäre dazu besser geeignet als Asterix und Obelix? Beide stellen sich dem bürokratischen System der Römer und stellen dabei auf vielerlei Weise fest, dass alles nur unnötig kompliziert ist. Mit einer Menge Humor und etwas gallischem Zaubertrank werden die Römer erneut eines Besseren belehrt.

Hier findet ihr zudem die ikonische Szene mit dem Passierschein A38:

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Der Kino-Rekord im Detail

Asterix eroberte tatsächlich nicht nur Rom, sondern auch die Kinos in Deutschland, denn im Vergleich zu Avengers Endgame konnte der Kult-Film damals mehr Zuschauer anlocken als die Superhelden von Marvel. Insgesamt hat der Film bis zu 7,2 Millionen Zuschauer in die deutschen Kinos locken können (Quelle: insidekino.de), während Avengers Endgame "nur" 5,1 Millionen erzielen konnten (Quelle: insidekino.de).

Natürlich gibt es auch Gründe, weshalb diese Zahlen damals erreicht werden konnten. Damals liefen die Filme etwa viel länger in den Kinos, weshalb Menschen auch eher die Zeit hatten, mal vorbeizuschauen, um sie nicht zu verpassen. Heutzutage hat sich die Dauer der verweilenden Kinofilme etwas reduziert und es gibt durch Streaming-Dienste mehr Konkurrenz. Dennoch handelt es sich bei „Asterix erobert Rom“ um den erfolgreichsten Asterix-Film überhaupt.

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