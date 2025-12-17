Nintendo-Fan hat alle 1244 japanischen Game Boy-Spiele gesammelt und dafür nur 2 Jahre gebraucht

Hier seht ihr alle Game Boy-Spiele, die in Japan erschienen sind (Bild: x.com/marumi_1985/status/1435577151881760770).

Eigentlich sollte man meinen, dass es fast schon eine Art Lebensaufgabe wäre, sämtliche erschienenen Game Boy-Spiele zu sammeln. Aber diesem Nintendo-Fan ist das vor einigen Jahren schon gelungen, und er hat nur zwei Jahre für sein Projekt gebraucht. Ihm zufolge wäre das ohne Twitter in dieser kurzen Zeit niemals möglich gewesen.

Nintendo-Fan sammelt alle Game Boy-Spiele, aber wie viele gibt es eigentlich?

Wer sich auf die Suche nach einer Antwort auf obige Frage begibt, wird schnell feststellen, dass das gar nicht so einfach ist. Zum Einen gibt es deutliche Unterschiede je nach Region. Laut dem Sammler, um den es hier geht, sind in Japan insgesamt 1.244 im Handel erhältliche Game Boy-Softwaretitel erschienen. Dabei nimmt er aber explizit solche aus, die nicht verkaufspflichtig oder rein hardwarebezogen waren.

In den USA sind laut Kotaku hingegen nur 1.046 Game Boy-Spiele erschienen, aber die Sache ist offenbar nicht so eindeutig. Woanders wird immer wieder von 1.049 Titeln geschrieben.

In Europa sieht es noch einmal anders aus und es kommt natürlich immer darauf an, was alles mit einbezogen wird. Zählen Game Boy color-Spiele zum Beispiel auch noch mit dazu? In Europa sind jedenfalls mindestens 467 Spiele für den klassischen Game Boy veröffentlicht worden (via: YouTube). In den USA sind es wohl 511 Game Boy-Spiele, wie dieser Sammler hier zeigt.

Wieso ist das so schwierig? Die Sache wird zum Beispiel dadurch verkompliziert, dass manche Titel mehrfach in unterschiedlichen Ausführungen und unter verschiedenen Namen veröffentlicht worden sind. Regional unterschiedliche Versionen gibt es natürlich auch, manche Spiele sind nicht offiziell lizensiert und so weiter.

So kommt es, dass viele Sammler*innen ihre eigenen Listen führen und kaum internationale Einigkeit darüber herrscht, was denn nun als "Full Set" gilt und was nicht. Twitter-User marumi_1985 ist sich jedenfalls sicher, mit seinen 1.244 japanischen Spielen alle zu besitzen, die in Japan veröffentlicht wurden.

Hier könnt ihr die mehr als amtliche Sammlung bestaunen:

Die gigantische Sammlung wurde in eigens dafür gezimmerten Regalen in Szene gesetzt und wirkt wirklich beeindruckend. Da dürfte das Herz jedes Game Boy-Fans höher schlagen. Insgesamt hat der Twitter-User nur 2 Jahre dafür gebraucht und er meint, ohne die Plattform wären es sicher nochmal fünf mehr gewesen.

Wie ist es weitergegangen? Leider geht das nicht genau aus der Post-Historie des Nintendo-Fans hervor. In den Kommentaren unter seinem Post zur abgeschlossenen Game Boy-Spielesammlung hieß es allerdings schon vor vier Jahren, dass er als nächstes vielleicht seine Famicom- aka NES-Sammlung vervollständigen wolle. Zum damaligen Zeitpunkt hatte er immerhin schon 600 Spiele für das Nintendo Entertainment System.

Wie viele Game Boy-Spiele habt ihr so? Sammelt ihr aktuell die Titel einer bestimmten Plattform und wenn ja: wie viele habt ihr?