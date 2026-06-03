Ein Astronaut mit 5.000 Erdumrundungen ist sich sicher: Dieses Videospiel ist für die NASA die beste Lernhilfe für Raumfahrttechnik

Kerbal Space Program 2 sollte eigentlich mal an den Erfolg des Vorgängers anknüpfen.

Wer sich ernsthaft mit Raumfahrttechnik und dem Bau von echten Raketen auseinandersetzen will, sollte idealerweise ein humorvolles Videospiel zocken, das sich der Problematik auf spielerische Art und Weise nähert. Was zunächst kontraintuitiv klingt, wird tatsächlich von NASA, ESA und Astronauten genutzt.

Kerbal Space Program eignet sich ideal als Lernhilfe für echte Raumfahrttechnik

In Kerbal Space Program sollt ihr eine Rakete bauen, mit der ins Weltall fliegen und im betsen Falle auch noch unbeschadet wieder landen. Das entpuppt sich als äußerst schwierige und überraschenderweise brüllend komische Herausforderung – zumindest, wenn es so wie in dem Spiel des mexikanischen Studios Squad dargestellt wird.

2:30 Kerbal Space Program 2 - Witziger Trailer zum Early Access-Start veröffentlicht

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Die hyperrealistische Simulation funktioniert aber nicht nur als spaßiger Zeitvertreib, sondern beruht eben auf den echten Voraussetzungen, mit denen sich die Raumfahrt auch in der Realität auseinandersetzen muss. Mit dem Ergebnis, dass wir hier spielerisch die Grundlagen lernen können, die echte NASA- oder ESA-Astronaut*innen benötigen.

Der Astronaut Scott Kelly hat sich während eines Ars Technica-Interviews sogar an einen PC gesetzt und Kerbal Space Program gespielt, um die Ähnlichkeiten zu demonstrieren:

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Aber nicht nur der Astronaut mit seinen über 5.000 Erdumrundungen ist großer Fan von Kerbal Space Program ("Die NASA könnte das nutzen, um zukünftige Fluglotsen und Astronauten in Orbitalmechanik zu schulen"), sondern auch die Raumfahrtbehörden NASA und ESA.

Am Montgomery Community College in Pennsylvania wurde 2021 dank eines NASA-Zuschusses beispielsweise Kerbal Space Program als Grundlage für einen Pilotkurs über Raketen und Orbitalmechanik genutzt:

"Diese Themen sind in der Praxis schwierig zu erleben, aber mit dem Kerbal Space Program kann man sich wirklich mit den Konzepten beschäftigen."

Wieder andere Ingenieure untersuchen, wie Kerbal Space Program mit Hilfe von Mods noch besser an die Bedürfnisse der Wissenschaftler*innen und Astronauten angepasst werden kann, um dank der intuitiven Spiel-Umgebung die Skizzierung und Planung von Missionen zu vereinfachen (Science Direct, via 3DJuegos).

Nach dem gigantischen Erfolg von Kerbal Space Program haben die Entwickler mit Kerbal Space Program 2 sogar schon einen Nachfolger in Stellung gebracht. Der befindet sich allerdings schon seit geraumer Zeit im Early Access. Was eigentlich nichts Negatives sein muss und beim Vorgänger auch schon so war, hier scheint es aber seit zwei Jahren leider keine Weiterentwicklung mehr gegeben zu haben.

Was haltet ihr von Kerbal Space Program und hättet ihr gedacht, dass es so realistisch ist?