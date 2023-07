Atlas Fallen - Release im August: Sichert euch jetzt noch den Preorder-Bonus für PS5 & Xbox

Das aus Deutschland stammende Action-Rollenspiel Atlas Fallen könnt ihr jetzt mit Preorder-Bonus vorbestellen.

Am 10. August ist der Release des neuen Action-RPGs aus dem Hause Deck13: Atlas Fallen könnt ihr jetzt für PS5 und Xbox Series bei verschiedenen Händlern wie Amazon und MediaMarkt vorbestellen und euch so den Preorder-Rabatt sichern. Der Preis liegt bei 59,99€:

Amazon, MediaMarkt und Saturn bieten alle drei eine Preisgarantie für Vorbesteller: Falls das Spiel vor dem Release noch günstiger werden sollte, zahlt ihr automatisch den günstigeren Preis. Mit der Lieferung könnt ihr pünktlich zum Erscheinungstermin rechnen.

Was ist der Preorder-Bonus?

Hier seht ihr die Preorder-Boni von Atlas Fallen im Überblick.

Wenn ihr Atlas Fallen vorbestellt, bekommt ihr das Ruin Rising DLC-Paket kostenlos dazu. Dieses beinhaltet folgende In-Game-Gegenstände:

Nyaal’s Wrath Gauntlet Skin

Thelos & Nyaal Shields

Gathering Storm Signets

Ruin Rising Armor Dyes

Essence Stones & Idol Pack

Das DLC-Paket liegt dem Spiel in Form eines Download-Codes bei.

Was ist Atlas Fallen?

Kein Soulslike: Das deutsche Studio Deck13 hat in den letzten Jahren vor allem mit Soulslikes wie Lords of the Fallen und The Surge 1 & 2 auf sich aufmerksam gemacht. Auch Atlas Fallen soll zwar wieder ein Action-Rollenspiel werden, allerdings schlägt es einen anderen Weg ein: Trotz spektakulärer und anspruchsvoller Bosskämpfe soll der Schwierigkeitsgrad diesmal laut ersten Berichten über die Preview-Version nicht ganz so hoch sein.

5:38 Atlas Fallen macht in fünf Minuten Gameplay klar, dass es wohl das spannendste Action-RPG 2023 wird

Offene Welt, hohes Tempo: Zu den größten Unterschieden zählen zudem die weitgehend offene Spielwelt sowie die hohe Geschwindigkeit und Beweglichkeit unserer Spielfigur. In rasantem Tempo gleiten wir durch weite Wüstenlandschaften voller mysteriöser Ruinen, und zwar allein oder im Koop. Außerdem verfügen wir über einen magischen Handschuh, durch den wir Nah- und Fernkampfwaffen herbeizaubern und auch modifizieren können.

Mehr Story: Im Vergleich zu den letzten Spielen von Deck13 soll die Geschichte diesmal eine größere Rolle spielen. Sie dreht sich um den Raubbau von Rohstoffen in der Welt Atlas und um eine von korrupten Göttern unterdrückte Menschheit, für deren Freiheit wir kämpfen müssen. Dabei stellen sich uns allerdings zahlreiche legendäre Monster in den Weg.

Mehr interessante Neuerscheinungen und günstige Sonderangebote findet ihr in unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: