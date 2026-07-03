Nach 7 Jahren Pause: Neues Attack on Titan-Spiel zeigt Gameplay-Trailer mit Release-Zeitraum – und kommt mit eigenem Intro von Studio Mappa

Das ODM-Gear bleibt zentraler Bestandteil des Kampfsystems von Attack on Titan 3 – und führt euch auch in den Kampf gegen den Kolosallen Titanen. (© Hajime Isayama / Mappa / Koei Tecmo)

Das letzte Attack on Titan-Spiel "Final Battle" erschien im Juli 2019 – sieben Jahre später gibt es endlich Nachschub für AoT-Fans.

Nachdem Koei Tecmo den dritten Teil der Reihe bereits zum Summer Game Fest 2026 im vergangenen Juni offiziell angekündigt hatte, liefert ein neuer Trailer jetzt die Details nach, auf die Fans seither gewartet haben: Attack on Titan 3 erscheint noch in diesem Winter für PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S und PC (via Steam). Ein konkretes Datum bleibt aber noch aus.

3:19 Attack on Titan 3: Neues Spiel zeigt erstes Gameplay im Trailer

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Neue Missionen und überarbeitete Titanen

Attack on Titan 3 will die komplette Geschichte der Anime-Vorlage nacherzählen – so versprach es zumindest Entwicklerstudio Omega Force bei der ursprünglichen Ankündigung.

Von den Anfängen des Aufklärungstrupps bis zum finalen Kampf gegen die neun Titanen könnt ihr entsprechend jeden großen Storyakt hautnah erleben, denn in Attack on Titan 3 übernehmt ihr nicht die Rolle eines bereits bekannten Charakters, sondern spielt ein namenloses Mitglied des Aufklärungstrupps.

Erstmals könnt ihr dabei gegen alle neun Titanen – also die Grundformen der Titanenwandler – antreten. Wie auch in der Serie könnt ihr das natürlich nicht allein tun, weshalb auch eine ganze Gruppe aus dem Aufklärungstrupp an eurer Seite steht; jedes Squad-Mitglied bringt eigene Fähigkeiten mit, die sich im Kampf kombinieren lassen.

Das "Markenzeichen" des Aufklärungstrupps, das ODM-Gear, bleibt natürlich zentraler Bestandteil des Kampfsystems und ermöglicht weiterhin schnelle Luftmanöver gegen die Titanen.

Laut Omega Force wurden die Gegner-KI und ihre Angriffsmuster in diesem Kontext überarbeitet, wodurch Kämpfe insgesamt anspruchsvoller ausfallen sollen. Im Zweifel gibt es aber auch einen neuen "Casual Mode", der euch das ganze Spektakel erleichtern soll.

Attack on Titan 3 führt zudem die sogenannten "Exterior Scouting Missions" ein: Außerhalb der schützenden Mauern errichten Spieler Versorgungsstützpunkte, bekämpfen Titanen und erweitern schrittweise das Territorium der Menschheit.

Ressourcen wie Gas für das ODM-Gear und Klingen müssen dabei ebenso verwaltet werden wie die Moral der eigenen Einheit – jede Expedition endet mit der Entscheidung, tiefer vorzudringen oder rechtzeitig den Rückzug anzutreten.

Mehr zum Thema Attack on Titan 3: Das nächste Spiel will euch die komplette Story des Animes erleben lassen von Jusuf Hatic

MAPPA übernimmt das Intro

Als besonderes Detail zur Ankündigung bestätigte Koei Tecmo, dass die Eröffnungssequenz des Spiels vom Animationsstudio MAPPA produziert wird – demselben Studio, das für Attack on Titan: The Final Season verantwortlich zeichnete. Die Regie übernimmt erneut Arifumi Imai, der bereits als Action-Animator, Storyboard-Künstler und Key Animator an der Anime-Serie beteiligt war.

Zum Release wird Attack on Titan 3 ausschließlich japanische Sprachausgabe bieten, Texte stehen zusätzlich auf Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Spanisch zur Verfügung.

Werdet ihr Attack on Titan 3 zum Release spielen?