Attack on Titan: Dieses Cosplay vom Weiblichen Titan ist so realistisch, dass wir beinahe Angst bekommen

Der Weibliche Titan spielt eine wichtige Rolle in Attack on Titan.

Auch wenn Attack on Titan in animierter Form sein Ende gefunden hat, ist die Geschichte um Eren Jäger spannend genug, um sich weiterhin damit zu beschäftigen. Mangaka Hajime Isayama hat ein grausam-fesselndes Werk geschaffen, das uns wohl noch einige Zeit in Erinnerung bleiben wird.

Dieses Cosplay vom Weiblichen Titan ist erschreckend realitätsnah – und wir lieben’s!

Einer der vielen erinnerungswürdigen Charaktere ist der Weibliche Titan (The Female Titan). Seine Körperform ist der menschlichen näher als bei manch anderen Artgenossen, weswegen sich der Weibliche Titan auch gut für Cosplays anbietet. Das Ergebnis von Cosplayerin Frostylva hat uns trotzdem von den Socken. Schaut selbst:

Wir lieben es, dass Frostylva mit der Perspektive auf den Fotos spielt und somit den Eindruck erweckt, tatsächlich so groß wie ein Titan zu sein. Wenn ihr im ersten Bild genau hinschaut, könnt ihr sehen, wie der Weibliche Titan ein Mitglied des Aufklärungstrupps verspeist. Guten Hunger an der Stelle!

Wenn ihr letztes Jahr übrigens das Finale von Attack on Titan verpasst habt, dann könnt ihr euch hier den Trailer zum ersten Teil des zweiteiligen Specials anschauen:

1:25 Deutsche Synchro für Attack on Titan: So gut klingt das erste Special zu The Final Chapters

Bei den Bildern ist es nicht überraschend, dass die Community begeistert ist. Cosplayerin Frostylva wird nur so von Lob überhäuft. Natürlich dürfen die Kommentare nicht fehlen, die zuerst ein Artwork anstelle eines Cosplays vermuten. Die Perspektive der Fotos begeistert außerdem nicht nur uns, sondern bringt viele andere User auf Reddit ebenfalls zum Schwärmen.

In einer Antwort bekommen wir Einblicke in die Arbeit von Frostylva. Einige Teile des Cosplays bestehen aus verschiedenen Schaumstoff-Arten, um Muskeln und Panzerung des Weiblichen Titans darzustellen. Danach hat Frostylva das ganze Cosplay in flüssigen Latex gehüllt, um es entsprechend bemalen zu können. Hut ab, denn das Ergebnis kann sich zeigen lassen!

Welcher Titan aus Attack on Titan gefällt euch am besten beziehungsweise welchen fandet ihr am schaurigsten?