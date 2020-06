Attack on Titan nähert sich dem Ende: Nur noch 5 % Story sollen fehlen

Attack on Titan zählt neben One Piece und Dragon Ball zu den bekanntesten, größten und beliebten Mangas überhaupt. Allerdings nähert sich Attack on Titel seinem großen Finale wohl deutlich schneller, als es bei den beiden anderen Franchises der Fall ist. Laut Erfinder Hajima Isayama sollen nur noch 5 Prozent der Story fehlen.

Finaler Story-Bogen: Schon seit geraumer Zeit arbeitet der Attack on Titan-Manga auf sein Ende hin. Der letzte Story-Arc ist schon seit vielen Monaten dabei, alles für die große, finale Schlacht vorzubereiten. Die dürfte nun wirklich bald anstehen, die Grundlagen sind alle da und der Manga steigert sich von Kapitel zu Kapitel.

Nur noch 5 % übrig: Wenn es nach dem Schöpfer der Serie namens Hajime Isayama geht, kommt das große Finale sehr bald. Ihm zufolge gebe es nur noch rund 5 % der Geschichte zu erzählen. Das heißt, dass nicht nur sehr bald die große Schlacht um die Menschheit ansteht, sondern dass danach wohl auch komplett Schluss ist.

Hajime Isayama says that only about 5% of the story is left before Attack on Titan finishes.



