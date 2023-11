Attack on Titan-Fan verkörpert das Finale mit einem Mikasa-Cosplay und es ist wie im Anime

Mikasa in der letzten Folge von Attack on Titan. (Bild: ©Toei animation / Hajime Isayama)

Nach zehn Jahren ist der Anime zu Attack on Titan zu Ende. Ein Fan entschied sich dazu, diesen bedeutenden Moment mit einem Cosplay von Mikasa Ackermann in ihren finalen Momenten gebührend zu feiern.

Spoilerwarnung! Im folgenden Abschnitt gibt es Spoiler zum Ende von Attack on Titan.

Der Kampf gegen Eren in der letzten Folge von Attack on Titan hat viele emotionalen Szenen mit ihm und seinen Freund*innen. Besonders für Mikasa waren die finalen Momente vor Erens Tod von großer Bedeutung. Über die ganze Folge verstreut sehen wir ihren inneren Kampf gegen sich selbst, bevor sie den entscheidenden Schlag ausführt und damit Erens Leben ein Ende bereitet.

Perfekter Übergang zwischen Cosplay und Anime

Der verzweifelte Zwiespalt in Mikasa, Eren einerseits retten zu wollen, andererseits aber doch töten zu müssen, wurde perfekt von TikTok-Nutzerin mimisemaan dargestellt. Mimisemaan hat mit ihrem Cosplay die finalen Szenen im Anime mit enormem Detailreichtum nachgestellt und auch die Anime-Szenen nahtlos überblendet, sodass kaum einen Unterschied zwischen ihrem Cosplay und dem Anime zu erkennen ist.

Hier könnt ihr das Video von mimisemaan sehen:

Triggerwarnung: Das folgende Video- und Tonmaterial enthält flackernde Bilder und könnte auf manche Zuschauer*innen verstörend wirken.

Wo könnt ihr Attack on Titan anschauen?

Die Ausstrahlung der allerersten Attack on Titan-Folge fand im Jahr 2013 statt, die letzte Folge wurde am 5. November 2023 veröffentlicht. Damit findet der Anime nach zehn langen Jahren sein Ende und schließt die Geschichte um Eren und die Titanen ab.

Alle Folgen von Attack on Titan sind auf Crunchyroll verfügbar, die Anime-Serie umfasst insgesamt vier Staffeln. Die erste Staffel enthält 25 Folgen, die zweite ist mit 12 Folgen die kürzeste Staffel und die dritte Staffel ist mit 22 Folgen beendet. Die vierte Staffel ist mit 30 Episoden die längste und beinhaltet zwei Specials, die jeweils etwas länger als eine Stunde dauern. Die restlichen Folgen sind zwischen 23 und 24 Minuten lang.

Was ist eure Meinung zu diesem Cosplay? Hat sie Mikasa und die letzten Eindrücke des Animes gut verkörpert oder seid ihr anderer Meinung?