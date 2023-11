„Es tut mir wirklich Leid“ - Attack on Titan-Autor entschuldigt sich für Szene im Finale beim Animationsteam

Eine Szene im Finale ist besonders anspruchsvoll.

Nicht mehr lange, dann geht der Anime zu Attack on Titan seinem Ende entgegen. Die vierte und letzte Staffel wurde in drei Teile aufgeteilt, wovon der letzte Teil nochmal halbiert wurde. Doch am 4. November wird endlich das große Finale gezeigt, in dem es zum großen Showdown kommen wird.

Im Manga ist die Geschichte schon längst abgeschlossen. Es gibt zwar zwei Jahre nach dem Abschluss ein weiteres Volume, doch der Anime wird sich nur auf die Geschehnisse bis Volume 34 konzentrieren. Und dabei gibt es eine Szene, für die sich Mangaka Hajime Isayama entschuldigt.

Attack on Titan: Isayama entschuldigt sich für eine Szene

Auf der offiziellen Seite des Animes lässt Isayama anlässlich des Finales ein paar Abschiedsworte da. Er bedankt sich bei den Fans, die zehn Jahre lang den Anime verfolgt haben. Doch er entschuldigt sich auch beim Animationsstudio MAPPA.

Wieso entschuldigt er sich? Im Finale wird es eine Szene geben, die sehr hart im originalen Manga zu zeichnen war. In bewegter Form wird der Schwierigkeitsgrad deutlich steigen, weshalb er ein schlechtes Gewissen gegenüber des Animationsteams hatte:

„Das wird hart für MAPPA. MAPPA denkt sich wahrscheinlich ‚Bitte hört auf‘. Es tut mir leid, MAPPA, es tut mir sehr leid.“

Deshalb entschied er sich auf eigenen Wunsch, das Animationsteam zu unterstützen. Er hat einen kleinen Teil des Rohentwurfs gezeichnet, damit das Animationsteam nicht vollends überfordert war.

Einen kleinen Teil des Finales könnt ihr euch im folgenden Trailer ansehen:

1:25 Deutsche Synchro für Attack on Titan: So gut klingt das erste Special zu The Final Chapters

Isayama hat nicht genau verraten, um welche Szene es sich dabei handeln soll. Leser*innen des Mangas, die bereits das Ende der Geschichte kennen, könnten sich denken, um welche Szene es sich handelt. Doch wir wollen nicht allzu viel verraten.

Wo kann ich das Finale gucken? Das große Finale könnt ihr euch auf dem Streamingdienst Crunchyroll ansehen. Dafür benötigt ihr ein kostenpflichtiges Abo oder ihr schafft es, das Finale im 14-tägigen Probeabo anzusehen.

Die letzten Folgen werden allerdings wohl nur mit der japanischen Synchronisation und deutschen Untertiteln angeboten.

Freut ihr euch schon auf das große Finale oder habt ihr aufgehört, den Anime zu schauen?