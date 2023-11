Attack on Titan: Mikasa könnte das dunkle Ende des Animes schon in Season 1 verraten haben

Mikasa hat mit einem Easter Egg das Ende angedeutet.

Die allerletzte Folge von Attack on Titan erschien nach jahrelangem Warten auf Crunchyroll. Fans konnten sich nun die letzten Szenen im Anime anschauen, die Leser*innen des Mangas bereits seit dem Jahr 2021 kannten.

Doch die dramatische Szene zum Ende von Attack on Titan könnte sich bereits in Staffel 1 angedeutet haben. Fans haben jetzt eine kleine Szene entdeckt, die sie als Easter Egg deuten. Die Szene könnte das Schicksal von Eren und Mikasa bereits zum Anfang des Animes angedeutet haben.

Achtung, Spoiler: Wir verraten euch, was in den finalen Szenen zwischen Eren und Mikasa passiert.

Attack on Titan könnte sein Ende schon in Staffel 1 verraten haben

Was haben Fans entdeckt? User Kira_mikasa hat in den sozialen Medien auf eine Szene aufmerksam gemacht, in der Mikasa betet. Für wenige Augenblicke ist der Schatten einer Gottesanbeterin neben Mikasa zu sehen.

Auch in der OVA namens „Lost Girl“ gibt es eine Szene mit der jungen Mikasa und einer Gottesanbeterin:

Was hat das mit dem Ende zu tun? Das Insekt töten nach dem Liebesakt (oder wenn sie Hunger hat und Energie benötigt) ihren Partner. Die Gottesanbeterinnen beißen den männlichen Artgenossen nach dem Geschlechtsakt den Kopf ab oder beißen ihn in der Mitte durch. So gesehen köpft die Gottesanbeterin ihren Geschlechtspartner.

Das Verhalten erinnert Fans an die letzten Szenen aus Attack on Titan: Dort stoppt Mikasa Erens Wahnsinn, indem sie ihn köpft. Zum Schluss gibt sie Erens Kopf einen Kuss. Ihre Brutalität und gleichzeitige Intimität erinnert die User an die Gottesanbeterin.

Nach dem großen Ende von Attack on Titan

Das Finale von Attack on Titan wirft einige Fragen auf, die sich auf den ersten Blick nicht so leicht beantworten lassen. GamePro erklärt euch in einem separaten Artikel, was es mit dem großen Finale auf sich hat.

Dabei gab es außerdem eine spezielle Szene, für die sich der Autor sogar beim Produktionsteam entschuldigen musste. Der Grund war, dass die Szene im Manga schon schwer zu zeichnen war. Deshalb unterstützte er sogar das Produktionsteam in den finalen Szenen.

Obwohl der Manga bereits im Jahr 2021 abgeschlossen war, soll nun ein letztes Kapitel folgen. Leider ist immer noch nicht bekannt, ob es sich dabei um ein alternatives Ende, eine Fortsetzung der Geschichte oder eine Fokussierung auf einen bestimmten Charakter handelt.

Die Auflösung gibt es spätestens am 30. April 2024, denn dann soll das Kapitel erscheinen. Bis dahin müssen wir uns noch gedulden.

Habt ihr das Easter Egg ebenfalls bemerkt? Sind euch vielleicht noch andere Easter Eggs aufgefallen?