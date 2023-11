Attack on Titan: Studio Mappa teilt neue Levi-Zeichnung für die letzte Folge - Autor hat noch mehr mit Levi vor

Attack on Titan bekommt nach zehn Jahren endlich sein Anime-Finale.

Attack on Titan-Fans dürfen sich freuen: Das lange Warten auf das ganz große Finale hat nach einer Dekade endlich ein Ende. Morgen ist es soweit, dann läuft die letzte Folge der Serie, die auf einem nicht minder erfolgreichen Manga basiert. Zur Feier dieses Ereignisses gibt es jetzt eine komplett neue Zeichnung aus dem Hause Mappa, die einen bekannten Charakter zeigt, der offenbar eine große Rolle im Finale spielt: Captain Levi.

So sieht die neue Levi-Zeichnung kurz vorm Attack on Titan-Finale aus

Darum geht's: Eigentlich hätte Attack on Titan schon längst fertig sein können. Aber die vierte Staffel wurde in drei Parts aufgeteilt und der letzte Teil wurde nochmal in zwei Parts geteilt. Aber jetzt steht das große Finale wirklich endlich vor der Tür und hier könnt ihr euch einen Trailer zu The Final Chapters ansehen:

1:25 Deutsche Synchro für Attack on Titan: So gut klingt das erste Special zu The Final Chapters

Fans feiern neues Levi-Bild: Ein neu veröffentlichtes Artwork von Studio Mappa stellt jetzt Captain Levi in den Mittelpunkt. Das wohl mächtigste Survey Corps-Mitglied, das sich nicht in einen Titan verwandeln kann, dürfte im großen Finale einen wichtigen Auftritt haben. Das kommt bei den allermeisten AoT-Fans im Netz sehr gut an.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Captain Levi sieht leicht lädiert aus. Das liegt daran, dass er gerade erst mit Zeke Jaeger aneinander geraten ist und im Zuge dessen sogar Körperteile verloren hat. Ein weiterer guter Grund für Levi, seinem Zorn auf den Beast-Titanen im großen Finale freien Lauf zu lassen. Offenbar werden wir den Captain im Kampf gegen Eren Jaeger also erneut an vorderster Front erleben.

Attack on Titan-Autor Hajime Isayama ist noch nicht fertig mit Captain Levis Geschichte

Da kommt wohl noch mehr: Atack on Titan-Schöpfer Hajime Isayama hat bereits verlauten lassen, dass er noch eine Geschichte über Captain Levi im Hinterkopf hat. Wie genau die aussieht, verrät er noch nicht und wir wissen auch nicht, in welcher Form sie nach dem Finale der Anime-Serie erscheinen kann.

Allerdings vermuten viele Fans, dass diese Geschichte als Teil eines neuen Artbooks erscheinen könnte. Das soll nächstes Jahr erscheinen und enthält angeblich eine neue Original-Story. Womöglich eben eine über Captain Levi.

Was haltet ihr von dem Bild und freut ihr euch auf das Finale? Was erwartet ihr vom Ende der Serie?