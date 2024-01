Sony hat ein Auto mit dem DualSense gesteuert und wir haben jetzt schon Angst vor dem Stick Drift

Selbst der PS5-Controller kann jetzt schon Autos steuern.

Rennspiel-Fans sind es gewohnt, mit dem DualSense diverse Fahrzeuge über virtuelle Pisten zu schicken. Dass der PS5-Controller allerdings auch ein richtiges Auto lenken kann, ist schon ungewöhnlicher. Sony hat dieses Feature jetzt bei der Tech-Messe CES 2024 vorgeführt – aber wir werden es wohl nie nutzen können.

Auto lässt sich mit PS5-Controller lenken und Fans haben böse Kommentare

Während der Konferenz gab es zwar keine neue PlayStation-Hardware zu sehen, dafür hat Sony seine Kollaboration mit dem Autohersteller Honda genauer vorgestellt. Im Zuge dessen hat Sony Honda Mobility-Präsident Izumi Kawanishi das neue Afeela-Auto von Honda auch auf die Bühne gefahren – allerdings saß er nicht selbst am Steuer, sondern hat das Fahrzeug mit einem DualSense Controller gelenkt.

Hier könnt ihr euch das Video dazu anschauen:

Die komplette Sony-Konferenz könnt ihr euch auch auf YouTube ansehen:

Wenn ihr euch jetzt darauf freut, selbst euer Auto bald bequem mit dem Controller zu lenken, müssen wir euch enttäuschen. Laut Kawanishi handelt es sich dabei nur um eine Tech-Demo:

"Das ferngesteuerte Fahren ist nur eine Demo für diesen Tech-Showcase. Allerdings glauben wir, dass Software neue Funktionen und Werte definieren kann. Wir wollen diese Beziehung zwischen Menschen und Mobilität neu definieren."

Daneben soll der Honda Afeela noch weitere Gaming-Optionen bieten. So wurden während der Show Anpassungsoptionen gezeigt, mit denen etwa Fortnite auf den Bildschirmen im Auto dargestellt werden kann.

Auch wenn die Tech-Demo durchaus ein gewisser WOW-Moment war, sorgt das Video auf Social Media auch für ein wenig Belustigung. In den Kommentaren erklären Fans etwa amüsiert: "Jetzt ist Stick-Drift auch noch tödlich."

Andere merken an, was für ein mögliches Sicherheitsrisiko so eine Fernsteuerung in der Realität darstellen könnte oder ziehen Vergleiche zum Titanic-Tauchboot Titan, das ebenfalls mit einem Videospiel-Controller gesteuert wurde.

Übrigens wirds der Honda Afeela tatsächlich mit dem DualSense steuerbar sein – aber nicht im echten Leben, sondern zum Glück nur in einem Videospiel. Wie Sony nämlich ebenfalls angekündigt hat, kommt das Fahrzeug im Verlauf des Jahres zu Gran Turismo 7.

Könntet ihr euch vorstellen, ein Auto via Controller zu steuern?