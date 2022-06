Avatar-Anime: Wenn sich einer der Filme wirklich um Korra dreht, raste ich vor Freude aus

So sehr ich die Serie um Avatar Aang auch gefeiert habe, mein Liebling ist und bleibt Die Legende von Korra. Sicherlich liegt es auch an meinem Alter, als ich mir die Nachfolger-Serie angeschaut habe, aber sie spricht mich durch ihre flottere und erwachsenere Art samt Steampunk-Flair viel stärker an. Hinzu kommt eine tiefgründige Story mit einer toughen Korra, die ihre Ecken und Kanten hat, was wiederum zu einer wirklich tollen Dynamik zwischen ihr, Mako und Bolin führt. Aang war mir dagegen immer etwas zu lieb und irgendwie auch einfach zu jung.



Umso mehr sehne ich mich danach, dass der dritte Film wirklich von Korra und den Geschehnissen nach der Serie handelt. Kyoshi und Zuko bieten sicherlich auch spannende Ansätze, würden aber weniger an Korra anknüpfen, wodurch weniger Gefühle bei mir wieder aktiviert werden.



Im besten Fall werden die Comics tatsächlich aufgegriffen, da ich sie bislang leider nicht gelesen habe. Aber selbst wenn: Eine Geschichte um Elementarbändiger, die in gut inszenierten Kämpfen mit Erde, Feuer, Wasser und Luft um sich schmeißen, geben mir viel mehr, als es ein Comic und meine Fantasie je könnte. Ich will einfach mehr von all dem, was mir Die Legende vor Korra-Serie geboten hat, aber in animierter Form auf dem Bildschirm!