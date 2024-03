Pokémon Legenden Z-A: Release, Gameplay, Spielwelt - Alle Infos zum neuen Pokémon-RPG

Hier ist alles, was wir bislang über Pokémon Legenden Z-A wissen.

Mit Pokémon-Legenden: Z-A aka Pokémon Legends: Z-A hat The Pokémon Company während des Presents-Livestreams im Februar ein brandneues Rollenspiel aus dem Hause Game Freak angekündigt, das dem Spielprinzip von Pokémon-Legenden: Arceus folgt. In diesem Artikel sammeln wir alle bekannten Infos zum kommenden Nintendo Switch-Spiel für euch!

Pokémon-Legenden: Z-A soll 2025 erscheinen. In diesem Jahr wird es Stand jetzt also kein neues Pokémon-Spiel für die Switch geben. Ein konkretes Release-Datum für den neuen Legenden-Ableger ist bislang nicht bekannt.

Für welche Plattformen kommt Pokémon Legenden Z-A? "Für Nintendo Switch-Systeme" heißt es in der offiziellen Videobeschreibung zum Debüt-Trailer des neuen RPGs. Damit sind die Standard-Nintendo Switch, die Switch OLED sowie die Switch Lite gemeint.

Viele Fans vermuten, dass Legenden: Z-A ebenfalls als Launch-Spiel für die Nintendo Switch 2 aufschlagen könnte, da die neue Konsole Gerüchten zufolge im Frühjahr 2025 auf den Markt kommen soll. Hierbei handelt es sich zwar nur um Spekulation – komplett ausgeschlossen ist das aber nicht:

Den ersten Trailer zu Legenden: Z-A könnt ihr euch hier anschauen:

1:56 Pokémon Legends: Z-A - Das ist das nächste Pokémon-Spiel auf der Switch

Gameplay-Material gibt es im Enthüllungs-Trailer aber noch nicht zu sehen.

Immerhin werden erste Pokémon angeteast, die im kommenden RPG auftauchen werden:

Im ersten Trailer erhalten wir einen ersten Vorgeschmack auf die diesmal sehr futuristisch angehauchte Spielwelt – es geht nämlich zurück in die Kalos Region, die wir bereits aus Pokémon X und Y kennen.

Genauer gesagt, verschlägt es uns nach Illumina City, die riesige Metropole im Zentrum der französisch angehauchten Region. Nintendo hat mittlerweile bereits bestätigt, dass wir uns in Legenden: Z-A ausschließlich in Illumina City aufhalten:

Das bedeutet, dass wir in Legenden: Z-A wohl keine saftig grünen Wälder, raue Gebirgslandschaften und malerischen Strände zu sehen bekommen. Alle Natur-Liebhaber*innen unter euch müssen sich also auf ein rein urbanes Setting einstellen, was untypisch für die Serie ist.

Laut The Pokémon Company erwartet uns mit dem neuen Legends-Ableger ein "neues Abenteuer innerhalb von Illumina City, wo ein Umstrukturierungsplan der Stadt in Arbeit ist, der die Metropole für Menschen und Pokémon gleichermaßen gestalten soll".

Wie sich das konkret spielt, ist unklar. Die Gameplay-Neuerungen, die im direkten Vergleich zu Legenden: Arceus auf uns warten, sind bislang nicht bekannt.

Am Grundprinzip dürfte sich erwartungsgemäß aber nur wenig ändern: Da uns hier ein neues Legenden-Spiel erwartet, ist davon auszugehen, dass wie bereits in Arceus die Erkundung der Open World von Illumina sowie das Sammeln von Pokémon im Vordergrund stehen werden.

So spielt sich der Vorgänger: In Arceus erfroschen wir die weitläufigen Areale der feudalen Sinnoh-Region. Ausgangspunkt ist dabei stets unsere Basis Jubeldorf.

Der Fokus des Spiels liegt dabei klar aufs Erkunden und Sammeln, weniger auf Kampf: Denn unser Ziel ist hier nicht, Pokémon-Meister zu werden, sondern den Pokédex zu vervollständigen, indem wir die Monster mehrmals einfangen und damit erforschen. Die Kamera ist frei beweglich und wir müssen die Verhaltensweisen der Pokémon studieren, um die einfangen zu können.

