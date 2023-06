Avatar Frontiers of Pandora Collector’s Edition: Jetzt für PS5 & Xbox bei Amazon vorbestellen

Bei Amazon könnt ihr euch jetzt die Collector's Edition von Avatar: Frontiers of Pandora sichern.

Schon seit letzter Woche könnt ihr Avatar: Frontiers of Pandora in der Standard und Gold Edition vorbestellen, beispielsweise bei Saturn. Nun ist Ubisofts auf dem Kinohit basierendes Open-World-Spiel endlich auch bei Amazon aufgetaucht – und zwar neben der Gold Edition auch in der Limited und in der Collector’s Edition. In beiden Fällen ist Amazon der erste und bislang einzige Shop, in dem ihr diese Versionen des Spiels bekommt:

Die Collector’s Edition könnte recht schnell ausverkauft sein, hier solltet ihr besser schnell sein. Bei der Limited Edition scheint es sich hingegen um eine Amazon-exklusive Variante der Standard-Version zu handeln. Trotz des Namens gehen wir in diesem Fall davon aus, dass sie noch länger verfügbar sein wird.

10:17 Alles zu Avatar: Frontiers of Pandora und warum das Grafik-Downgrade ein Vorteil sein kann

Was bietet die Avatar: Frontiers of Pandora Collector’s Edition

Der spektakulärste Inhalt der Avatar: Frontiers of Pandora Collector’s Edition ist die 35 cm große Na’vi-Statue, sie bietet aber auch noch eine Menge weiterer Inhalte. Hier die komplette Liste:

Na’vi-Statue 35 cm

Spiel

Steelbook

Bauplan eines AMP-Anzug (Format A2)

Artbook mit 128 Seiten

drei Lithographien

Echtheitszertifikat

Notizbuch

Sammlerbox

alle digitalen Inhalte der Ultimate Edition

Bei den Inhalten der digitalen Ultimate Edition handelt es sich unter anderem um die beiden Erweiterungen und die Bonusmission, die auch in der Gold Edition enthalten sind, sowie um weitere zusätzliche Ingame-Gegenstände.

Was bietet die Avatar: Frontiers of Pandora Limited Edition?

Die Limited Edition bietet neben dem Hauptspiel und dem Preorder-Bonus, den ihr bei allen Versionen bekommt, auch noch das Sarentu Hunter Equipment Paket, das aus einem Charakter-Ausrüstungsset und einer einzigartigen Waffe besteht.

Was ist der Preorder-Bonus?

Den Preorder-Bonus gibt es nach derzeitigem Stand bei allen Versionen von Avatar: Frontiers of Pandora.

Unabhängig davon, wo und welche Version von Avatar: Frontiers of Pandora ihr euch holt, bekommt ihr als Vorbesteller-Bonus das Child of Two Worlds Pack, das aus einem Ausrüstungsset und einem Waffenskin besteht. Den Bonus gibt es auch bei den digitalen Versionen.

Wann erscheint Avatar: Frontiers of Pandora?

Ubisofts Avatar-Spiel soll am 7. Dezember für PS5, Xbox Series X und PC erscheinen. Früheren Zugang für Käufer*innen der teuersten Versionen, wie man ihn zum Beispiel bei Ubisofts Rennspiel The Crew Motorfest bekommen wird, scheint es in diesem Fall nicht zu geben.

