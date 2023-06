Avatar Frontiers of Pandora kaufen: Standard & Gold Edition jetzt für PS5 und Xbox Series X vorbestellen

Avatar: Frontiers of Pandora könnt ihr jetzt für PS5 und Xbox Series X vorbestellen.

Ubisoft hat in seinem großen Showcase am Montag recht eindrucksvolles Gameplay aus Avatar: Frontiers of Pandora gezeigt. Jetzt haben die ersten Shops bereits die Vorbestellungen für die Standard und Gold Edition des Open-World-Spiels gestartet, durch die ihr euch den Preorder-Bonus sichern könnt. Der Preis liegt bei 79,99€ für die Standard-Version und 109,99€ für die Gold Edition, bei GameStop könnt ihr beide Versionen bereits für PS5 und Xbox Series X kaufen:

Auch bei Saturn sind Vorbestellungen bereits möglich, bislang allerdings nur für die PS5-Versionen sowie die Standard-Version für Xbox Series X. Die Gold Edition für Xbox Series X ist hier noch nicht bestellbar.

Bei MediaMarkt ist Avatar: Frontiers of Pandora zwar bereits gelistet, aber noch nicht bestellbar. Bei Amazon ist es bislang zumindest in Deutschland noch nicht aufgetaucht.

Avatar vorbestellen: Das ist der Preorder-Bonus

Den Preorder-Bonus gibt es nach derzeitigem Stand bei allen Versionen von Avatar: Frontiers of Pandora.

Als Vorbesteller-Bonus bekommt ihr das Child of Two Worlds Pack, das aus einem Ausrüstungsset und einem Waffenskin besteht. Den Preorder-Bonus gibt es nach derzeitigem Stand bei allen Versionen, also neben der Standard und Gold Edition auch bei der rein digitalen Ultimate Edition sowie bei der momentan in Deutschland noch nicht verfügbaren Collector’s Edition.

Wann erscheint Avatar: Frontiers of Pandora?

Avatar: Frontiers of Pandora soll am 7. Dezember 2023 für PS5, Xbox Series, PC und für den Streamingdienst Amazon Luna erscheinen. Ein früherer Early-Access-Release für Käufer bestimmter Versionen, wie es ihn beispielsweise bei Starfield geben soll, ist derzeit nicht geplant.

Was bietet die Avatar: Frontiers of Pandora Gold Edition?

Mit der Gold Edition des Avatar-Spiels bekommt ihr auch den Season Pass.

Die Avatar Gold Edition bietet neben dem Basisspiel und dem Vorbestellerbonus auch den Season Pass. Dessen Inhalte sind bereits ungefähr bekannt. Hier die Liste:

2 DLC-Erweiterungen

Bonusmission

Widerstand-Banshee-Reittier

Widerstand-Ausrüstungspaket (Ausrüstungsset + einzigartige Waffe)

Das ist die Avatar Frontiers of Pandora Collector’s Edition

In Frankreich ist die Collector's Edition von Avatar: Frontiers of Pandora bereits aufgetaucht.

Neben der Standard und Gold Edition soll Avatar: Frontiers of Pandora auch noch eine Collector’s Edition erhalten, die in Deutschland aber leider bislang noch nirgendwo zu bekommen ist. Ihre Inhalte sind aber bereits bekannt: Unter anderem bietet sie eine 35 cm große Na’vi-Statue, ein Steelbook und ein Artbook mit 128 Seiten.

In Frankreich liegt der Preis bei 229,99€. Wir nehmen an, dass sie in Deutschland genauso viel kosten wird. Da die Collector’s Edition auch hierzulande bald bestellbar sein dürfte, aber sehr schnell ausverkauft sein könnte, ist es keine schlechte Idee, ab und zu bei Shops wie Amazon nachzuschauen, ob sie schon aufgetaucht ist:

Als digitale Alternative gibt es die schon erwähnte Ultimate Edition, die neben den Inhalten der Gold Edition weitere zusätzliche Ingame-Gegenstände sowie ein digitales Artbook bietet und 129,99€ kostet.