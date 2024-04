Das bessere Dungeons und Dragons? Schnappt euch jetzt dieses Rollenspiel im Avatar-Universum!

Mit diesem Rollenspiel werden die größten Kindheitsträume wahr: Zähmt die Elemente!

Vielleicht geht es euch wie mir und ihr denkt beim Avatar-Franchise an eine gemütliche Wohlfühloase, in die ihr euch immer zurückziehen könnt, wenn euer Tag mal wieder doof war.

Wenn ihr auch Fans von Dungeons & Dragons seid und mit euren Freunden in die abenteuerliche Welt von Avatar eintauchen wollt, dann habe ich die perfekte Lösung für euch: Ein Avatar-Rollenspiel!

Dungeons und Dragons im Avatar Universum?! Diese Einstiegsbox macht es möglich!

Die Einsteigerbox zu Avatar Legends - Das Rollenspiel ist ein Muss für alle Fans der beliebten Serie. Sie bietet eine Vielzahl an Materialien und Abenteuern, die alles enthalten, was man braucht, um seine eigene Geschichte in der Welt von Avatar zu erleben. Taucht ein in Magie und Abenteuer und schafft unvergessliche Erlebnisse mit euren Freunden.

Es warten viele vorgefertigte Charaktere auf euch, mit denen ihr euch direkt ins Abenteuer stürzen könnt!

Die Starterbox von Avatar Legends bietet eine umfangreiche Ausstattung, mit der ihr direkt ins Abenteuer eintauchen könnt.

Keine Sorge: Das 36-seitige Regelheft enthält kompakte Spielregeln, die euch schnell und unkompliziert in die Welt von Avatar Legends einführen. Von den Grundlagen des Spiels bis hin zu fortgeschrittenen Mechaniken findet ihr hier alles, um eure Reise zu beginnen.

Avatar Rollenspiel: Auf diesen Inhalt könnt ihr euch freuen

Der Inhalt der Avatar Legends Starter Box ist sehr detailliert gestaltet.

10 gravierte Würfel: Diese besonderen Würfel sind mit den Geistern Tui und La verziert und geben dem Spiel eine zusätzliche Dimension.

21 Kampfkarten: Mit diesen Karten können epische Kämpfe und actionreiche Szenen zum Leben erweckt werden.

10 illustrierte, vorgefertigte Charakterbögen: Wählt aus einer Vielzahl vorgefertigter Charaktere und taucht direkt ins Spiel ein. Jeder Charakterbogen ist liebevoll illustriert und bietet eine einzigartige Hintergrundgeschichte.

6 Bögen zur Regelübersicht: Diese praktischen Übersichtsblätter helfen, während des Spiels den Überblick zu behalten.

Eine große Karte der Vier Nationen: Erkundet die Welt von Avatar mit dieser farbenfrohen Karte, die euch die verschiedenen Regionen und Orte zeigt.

Wird es eine zweite Staffel der Avatar Netflix Serie geben?

Anfang März 2024 wurde nicht nur eine zweite Staffel der Netflix-Adaption angekündigt, sondern auch gleich eine dritte Staffel obendrauf. Wann genau die Geschichte rund um Avatar weitergeht, ist leider noch nicht bekannt.

Es steht fest: Die Neftlix-Serie wird um eine zweite und sogar dritte Staffel erweitert.