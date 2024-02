Avatar: Wie kam Prinz Zuko zu seiner Brandnarbe und wer war dafür verantwortlich?

Die Brandnarbe ziert sich über sein linkes Auge und hat einen tragischen Grund. (Bild: © Netflix)

Die beliebte Nickelodeon-Serie Avatar: Der Herr der Elemente ist nicht nur eine der Shows, die einen wichtigen Platz in den Herzen der Zeichentrick- und Anime-Fans hat. Vor wenigen Tagen erschien zudem auf Netflix eine Live-Action-Adaption rund um Hauptfigur Aang.

Neben den Hauptfiguren wie Avatar und Luftbändiger Aang, den zwei Geschwistern Katara und Sokka darf natürlich auch der Prinz der Feuernation und Antagonist Zuko nicht fehlen.

Wie auch im Original ziert eine große Brandnarbe das Gesicht des Feuerbändigers und es kommt wieder die Frage auf, woher denn diese Verletzung kam und was es mit ihr auf sich hat.

In der Nickelodeon-Serie als auch in der Netflix-Fassung wird alles um die Brandnarbe im Laufe der Geschichte erklärt und aufgedeckt. Aber falls ihr trotzdem nochmal eurer Erinnerung auf die Sprünge helfen wollt oder es einfach schon jetzt erfahren wollt, erklären wir es euch auch in den folgenden Abschnitten.

Spoilerwarnung: Im folgenden Abschnitt befinden sich Spoiler für alle Zuschauer*innen, die noch nicht über Zukos Vergangenheit und Herkunft der Narbe in Kenntnis gesetzt wurden. Das gilt sowohl für Zuschauer*innen der ersten Staffel der Netflix-Serie als auch für das Original.

Die große Brandnarbe dient als Denkmal von Zukos Schwäche

Als Kronprinz der Feuernation musste Zuko verschiedenen Verpflichtungen nachgehen und eine davon war auch die Teilnahme im Kriegsrat mit seinem Vater und Feuerlord Ozai. Als Zuko das erste Mal am Kriegsrat teilnehmen durfte, äußerte der Prinz Kritik am Vorhaben eines Generals.

1:21 Avatar: Der finale Trailer vor dem Serien-Start auf Netflix ist da

Dies wurde als Respektlosigkeit angesehen und er musste sich mit dem General in einem Agni-Kai duellieren. Dabei stand ihm jedoch nicht der General im Kampf gegenüber, sondern sein eigener Vater, da dieser Zukos Äußerung im Rat als persönliche Kritik und Respektlosigkeit an sich selbst sah.

Als Agni-Kai wird ein Duell zwischen zwei Feuerbändigern bezeichnet. Sie dienen sowohl als Konfliktlösung als auch zu Unterhaltungszwecken. Häufig geht es darum, seine eigene Ehre im Kampf zu verteidigen und findet meist bei Sonnenaufgang oder -untergang statt.

Das führte zu einem einseitigen Kampf zwischen Vater und Sohn, in dem Zuko um Verzeihung flehte. Feuerlord Ozai sah das als Zeichen der Schwäche seines Sohnes und fügte mit einer Feuerattacke dem Prinzen eine Brandnarbe als Denkmal zu, bevor er ihn aus dem Königreich verbannte.

Dieses Ereignis hinterließ nicht nur die körperliche Narbe, sondern auch eine in seinem Geist. Durch die Misshandlung und die Worte seines Vaters, glaubt Zuko, dass Mitgefühl Schwäche bedeutet und zeigt aus dem Grund wenig Empathie am Anfang der Serie.

Das erklärt auch seine Besessenheit den Avatar zu fangen, um wieder die Anerkennung seines Vaters zu gewinnen und nach Hause zurückkehren zu können. So kam der Kronprinz und Feuerbändiger zu seiner Verletzung, die seinen Charakter stark zu Beginn der Serie prägt.

Welcher Zuko-Moment ist euer Favorit und wer ist euer Lieblingscharakter in Avatar?