Avatar Staffel 2 auf Netflix: So könnte es mit der Live- Action-Adaption weitergehen

Die Abenteuer von Avatar Aang, Katara und Sokka sind noch nicht vorbei. (Bild: © Netflix)

Mit Netflix' neuer Live-Action-Adaption zu Avatar: Der Herr der Elemente startet eine Neuinterpretation der Abenteuer von Aang und seinen Freunden. Die erste Staffel kommt auf acht jeweils fast einstündigen Folgen. Damit hat die Netflix-Serie das erste Buch (Staffel 1) der Originalvorlage abgedeckt.

Die Originalserie umfasst allerdings drei Bücher/Staffeln. Es sind derzeit noch keine offiziellen Ankündigungen oder Informationen zu einer weiteren Staffel bekannt, an sich gibt es damit noch genug Stoff, die Live-Action-Adaption fortzusetzen.

Darum könnte sich die zweite Staffel der Avatar LA-Serie drehen

Achtung, es folgen Spoiler, falls ihr die originale Animationserie nicht kennt.

Da die erste Staffel der Netflix-Serie das erste Buch des Nickelodeon-Original aufgegriffen und zusammengefasst hat, wird in einer mutmaßlichen zweiten Staffel womöglich das zweite Buch abgedeckt. Im zweiten Buch namens “Erde” schließt sich neues, aber sehr wichtiges Mitglied des Avatar-Teams sehen: Toph Beifong.

Wer ist Toph Beifong? Toph ist von Geburt an blind und lernte das Erdbändigen von Dachsmaulwürfen, nachdem sie von Zuhause weggelaufen war. Das Training zum Bändigen erhielt sie von Meister Yu, allerdings hielt sie ihre Fähigkeiten vor ihrer Familie geheim. Später trifft sie auf Team Avatar und schließt sich ihnen an, um den hundertjährigen Krieg der Feuernation zu beenden. Toph wird auch zur Erdbändigerlehrerin von Aang.

Neben Tophs Aufnahme ins Team wird die zweite Staffel der Netflix-Adaption wahrscheinlich auch die Geschehnisse um die Bibliothek in der Wüste, sowie die Entführung von Appa umsetzen und uns tiefere Einblicke in Zukos Kindheit bieten. Ebenfalls wichtig: Azulas feindliche Übernahme des Erdkönigreichs und Zukos weiterer Weg als nun gebrandmarkter Verräter der Feuernation.

2:31 Neuer Avatar-Trailer: Deutsche Originalstimmen von Katara und Co. kehren für Netflix-Serie zurück

Netflix hat jedoch einige Ereignisse aus dem zweiten Buch bereits in der ersten Staffel gezeigt – etwa die Höhle der Verliebten – dafür aber andere Abschnitte des ersten Buchs ausgelassen. Darunter etwa den Teil, in dem Aang das Wasserbändigen von Katara lernt. Es lässt sich also spekulieren, ob Handlungsstränge aus dem dritten Buch in der zweiten Staffel vorkommen oder noch mehr komplett neu interpretiert und ergänzt wird.

Wie hat euch die erste Staffel von Netflix-Avatar gefallen und was möchtet ihr in einer zweiten Staffel sehen?