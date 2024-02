Avatar-Serie auf Metacritic: Gemischte Kritiken für die Netflix-Umsetzung der gefeierten Animationsserie

Die ersten Kritiken zur Netflix-Serie Avatar: Der Herr der Elemente sind da.

Seit heute morgen um 9 Uhr könnt ihr euch die Live-Action-Serie zu Avatar: Der Herr der Elemente (The Last Airbender) auf Netflix anschauen. Erste Kritiken auf Metacritic geben jetzt ein erstes Bild, ob ihr euch die Zeit für die insgesamt acht Folgen nehmen solltet – es sei denn, ihr seid absolute Hardcore-Fans des Anime und hattet das sowieso vor.

Die Wertung für Avatar: Der Herr der Elemente:

Auf Metacritic kommt die Serie aktuell bei 17 Kritiken auf eine Wertung von 56 Punkten.

Zum Vergleich: Die Live-Action-Umsetzung von One Piece kommt auf 67 Punkte. Zu beachten ist hier allerdings, dass Serien und Filme in der Regel einen niedrigeren Score auf Metacritic erzielen, als Videospiele. 56 Punkte liegen also in einem durchaus soliden Wertungsbereich.

Avatar: Der Herr der Elemente - Internationale Testwertungen im Überblick

Magazin Wertung IGN 70 Rolling Stone 60 The Guardian 80 The Telegraph 60 The Hollywood Reporter 30 Entertainment Weekly 67 Paste Magazine 75 The Daily Beast 30 San Francisco Chronicle 50 We Got This Covered 80

Konntet ihr die Serie schon sehen, GamePro? Kollegin Annika hat sich Avatar: Der Herr der Elemente ebenfalls bereits vor Release auf Netflix angeschaut. Ihre Meinung findet ihr in den kommenden Stunden auf der Seite.

Wollt ihr euch generell zur Serie informieren und benötigt die wichtigsten Infos?

Was wird gelobt, was kritisiert?

Für ein genaueres Bild führen wir euch nachfolgend auf, was am meisten an Avatar: Der Herr der Elemente gelobt und was am meisten kritisiert wurde.

Hier punktet die Avatar-Serie:

Fängt den Geist des Originals gut ein

Bringt aber auch gute neue Ideen mit

Spaßige Kampfszenen

"Die Kritikpunkte - auch wenn sie berechtigt sind - lösen sich in Luft auf, wenn der neue Avatar in Schwung kommt. Die Serie kann zwar nicht in jeder Hinsicht mit dem Original mithalten, aber sie ist dennoch eine würdige Adaption, die die Geschichte bereichert. Das Wichtigste ist, dass sie den Geist des Originals einfängt und gleichzeitig einen eigenen Weg einschlägt." Joashua Yehl, IGN

Einen Trailer zur Serie könnt ihr euch übrigens hier anschauen:

1:21 Avatar: Der finale Trailer vor dem Serien-Start auf Netflix ist da

Kritik muss die Netflix-Serie aber auch einstecken. So wird unter anderem von der Entertainment Weekly die "triste Optik" bemängelt und die Variety rügt einen Großteil des Casts dafür, der tollen Geschichte nicht gerecht zu werden.

Insgesamt lässt sich aus den Kritiken herauslesen, dass die erste Staffel von Avatar: Der Herr der Elemente eine gute Umsetzung ist, die der Vorlage gerecht wird, jedoch an einigen Stellen – was bei einer ersten Season wahrlich nicht ünüblich ist – noch Luft nach oben hat.

Wie ist euer Ersteindruck von der Netflix-Serie von Avatar: Der Herr der Elemente und werdet ihr euch die acht Folgen anschauen?