Der erste Avatar-Trailer zur Netflix-Serie lässt mein Herz schmelzen und das liegt vor allem an einem bestimmten Knuddelmonster

Die Zeichentrick-Abenteuer rund um den letzten Luftbändiger Avatar Aang sind nicht nur Kult, sie zählen auch zu den besten Serien, die ich je gesehen habe. Nachdem die Realverfilmung "Die Legende von Aang" 2010 für Fans wie mich allerdings wie ein Schlag ins Gesicht war, beäugten wir Fans Netflix' Vorhaben, den Stoff in eine Live-Action-Serie zu packen, entsprechend verhalten.

Dieses Mal können wir aber, zumindest vorerst, Entwarnung geben. Denn der erste Trailer von der Geeked Week 2023 kann begeistern. Vor allem ein kuscheliges Begleittier hat es mir (endlich wieder) angetan.

Netflix zeigt, wie ein Live-Action-Appa auszusehen hat!

Die ersten Reaktionen auf die Live-Action-Serie sind sehr positiv. Von "das sieht großartig aus" bis hin zu "Gänsehaut", reiht sich die Begeisterung in den Kommentaren unter dem ersten Trailer auf YouTube. Und auch auf Reddit sieht es nicht anders aus. Redditor PolarBla spricht mir mit seinem "Danke Netflix!"-Post sogar aus tiefster Seele.

Das angehängt Vergleichsbild, das Aangs Himmelsbison Appa zeigt, macht nämlich nicht nur deutlich, woran "der Film, der nicht genannt werden darf" 2010 unter anderem gescheitert ist.

Es erinnert mich auch wieder daran, was ich an der Serie so liebe: die liebevoll umgesetzten Charaktere und ihre Persönlichkeiten. Darunter auch Begleittiere wie Appa, den ich durch seine kuschelige und treue Art besonders in mein Herz geschlossen habe.

Dem VXF-Team (Visuall Effects) von Netflix sei Dank, sieht er dieses Mal im Live-Action-Format so zum liebhaben aus, wie ich es aus der Animationsserie gewohnt bin. Genauer gesagt hatte ich nie mehr das Bedürfnis, im realen Leben auch einen eigenen Appa als Freund zu haben, um mich in sein flauschiges Fell kuscheln zu können.

Mit dieser Meinung über Appa bin ich bei Weitem nicht alleine, wie die Kommentare zeigen:

"Ich hätte nicht gedacht, dass sie es schaffen würden, und doch sind wir hier. Ein Appa-Design, dessen Augen mich nicht mit dem allgegenwärtigen Gefühl drohender Angst erfüllen." Redditor SolidPrysm

Aber auch grundlegend hat das Produktionsteam von Netflix (zumindest soweit der Trailer zeigt) einen guten Job gemacht. Nicht nur bei mir, auch bei anderen ist endlich Vorfreude aufgekommen:

"Der ursprüngliche Realfilm war so schlecht, dass er im Grunde alles in meinem Kopf vergessen ließ. Ich brauchte diesen Beitrag, um meine Begeisterung für die Netflix-Serie zu entfachen." Redditor Star805gardts

Aber seht selbst. Hier der erste Trailer zur Netflix-Serie Avatar: The Last Airbender:

Falls ihr auch angetan seid und euch nun fragt, wann es endlich mit der Serie auf Netflix losgeht: Am 22. Februar 2024 ist es soweit, wie der Trailer verrät. Dann können wir die Abenteuer von Aang, Katara, Sokka und weiteren lieb gewonnenen Charakteren in einer Live-Action-Version erleben, die zumindest bis jetzt schon eine gute Figur macht. Ein finales Urteil lässt sich jetzt natürlich noch nicht fällen.

Was sagt ihr zum ersten Trailer und zu Appas Design? Habt ihr vielleicht mehr erwartet?