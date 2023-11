Avengers Endgame hat die OG-Map in Fortnite schon vor vier Jahren vorausgesagt

Fortnite erlebt mit der OG-Map gerade ein ganz besonderes Comeback.

Fortnite bringt seine alte, allererste "OG"-Map zurück und bricht dadurch sämtliche Rekorde: Das Battle Royale wurde von mehr Leuten gespielt als je zuvor. Möglicherweise wurde dieser sehr erfolgreiche Move aber schon vor vier Jahren vorhergesagt. In Marvels Avengers-Film Endgame war nämlich schon die alte Map zu sehen und der Streifen spielt ganz offiziell im Jahr 2023. Die Fans sind dementsprechend aus dem Häuschen.

Avengers Endgame hat schon vor 4 Jahren vorhergesagt, was in Fortnite jetzt passiert

Worum geht's? In Fortnite schließt sich aktuell der Kreis: Nach all den Jahren voller stetiger Map-Veränderungen und neuen Einfällen bringt Entwicklerstudio Epic jetzt einfach die allererste Battle Royale-Map zurück. Die Fans danken es ihnen und spielen wie verrückt. Mit Einführung der OG-Map beziehungsweise mit deren Comeback wurden sämtliche Spieler*innen-Rekorde gebrochen.

Bereits im Kino vor vier Jahren zu sehen: Als Avengers Endgame 2019 in den Kinos lief, gab es darin eine Szene zu sehen, in der Fortnite gespielt wird. Das Bemerkenswerte daran war, dass es sich um eine Runde auf der altehrwürdigen ersten Map gehandelt hat. Also eine Map, die zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr spielbar war. Aber es kommt noch besser: Endgame ist im Jahr 2023 angesiedelt.

Hat Avengers Endgame das vorausgesagt? Manche Fans glauben jetzt, dass es sich dabei um Absicht handelt und der Marvel-Film gewissermaßen die aktuellen Entwicklungen in Fortnite vorhergesehen beziehungsweise vorhergesagt hat.

Wohl eher nicht: Allerdings müssen wir euch enttäuschen. Es wirkt sehr viel wahrscheinlicher, dass es sich dabei um einen richtig großen Zufall handelt. Höchstwahrscheinlich wurde bei der Produktion einfach Videomaterial von Fortnite eingebaut, ohne darauf zu achten, von wann genau die Videos und deren Inhalte waren.

Zusätzlich stimmen natürlich auch einige Details nicht hundertprozentig. Da wären beispielsweise die kleinen Änderungen am User Interface, einige Design-Änderungen oder der fehlende Respawn-Van.

Aber das Ganze dürfte sowieso eher ein Scherz sein und nicht sonderlich ernst genommen werden. Amüsant und kurios wirkt dieser Zufall aber natürlich trotzdem allemal.

Glaubt ihr, dass da draußen gerade irgendwo die Avengers gegen Thanos kämpfen?