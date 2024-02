'Gebt ihnen Awards' - Naughty Dog-Designer lobt neuen PS5-Hit Helldivers 2 für eine ganz bestimmte Sache

In Helldivers 2 legen wir uns mit Horden an Gegnern an – am besten im Koop-Multiplayer auf PS5 oder PC.

Helldivers 2 begeistert aktuell die Massen. Das liegt an dem Humor, der spaßigen Koop-Action und natürlich am Gunplay. Eine andere Sache sorgt aber auch noch für große Begeisterung, und zwar vor allem bei anderen Designern und Entwickler*innen: Die Animationen. Denn die fallen in Helldivers 2 so gelungen und ausgefeilt aus, dass selbst die abgebrühtesten Profis aus dem Staunen und Loben kaum mehr herauskommen.

Helldivers 2: Animationen und Ragdoll-Physik wird von anderen Entwickler*innen gefeiert

Darum geht's: Helldivers 2 ist ein Koop-Shooter, in dem ihr gewissermaßen die Starship Troopers-Atmosphäre par excellence serviert bekommt. Mit insgesamt bis zu vier Koop-Freund*innen stürzen wir uns in den Kampf gegen insektenartige Aliens oder Roboter und bringen ihnen liebevoll die Demokratie näher – vorzugsweise mit Maschinengewehrsalven, Granaten oder Orbitalschlägen.

Hier könnt ihr euch den Trailer dazu ansehen:

1:34 Helldivers 2 wird das erste große PS5-Exclusive 2024 und sieht auch auf dem PC richtig schick aus

Die Animationen sind eine Klasse für sich: Wer Helldivers 2 schon fleißig spielt, hat es vielleicht bereits bemerkt. Vielleicht aber auch nicht, immerhin habt ihr die meiste Zeit eher alle Hände voll damit zu tun, eure Haut teuer zu verkaufen, nicht eure Mitspieler*innen umzunieten, auf die Munition zu achten und haufenweise Gegner umzumähen. Aber so oder so: Die Animationen der Spielfiguren sind schlicht sehr gelungen.

Das sagen aber nicht nur wir, sondern das sagen zum Beispiel auch Leute wie der Naughty Dog-Lead Designer Michael Barclay. Er fordert direkt, den Arrowhead Studios hinter Helldivers 2 mehrere Awards für die Animationen und Ragdoll-Physik zu verleihen:

"Mehr Leute müssen über die Animationen von Helldivers 2 sprechen. Seht euch dieses Ragdoll an, das fehlende Clipping, den Stoff, die Erholung vom Ragdoll. Gebt ihnen Awards."

Was genau meint er damit? Ragdoll bezeichnet die Art und Weise, wie eine Figur im Spiel einen Abhang runter purzelt, grob vereinfacht gesagt. Das sieht hier in dem Vieo einfach sehr realistisch und überzeugend aus. Es gibt auch kein Clipping, also dass Teile der Figur oder ihrer Kleidung einfach durch die Wände oder den Boden hindurch gleiten und darin verschwinden.

Auch der Stoff des Umhangs der Spielfigur verhält sich überraschend realistisch. In vielen Spielen hapert es oft genau daran, dann verschwindet der Umhang in der Rüstung oder bleibt die ganze Zeit sehr steif. Last, but not least wirkt es auch noch sehr geschmeidig und echt, wie die Spielfigur am Schluss des Sturzes wieder aufsteht.

In dasselbe Horn stoßen auch Jamie Smith vom People Can Fly-Entwicklerstudio oder Infinity Wards Steve Holmes. Generell freuen sich in den Kommentaren unter diesem Beitrag haufenweise Leute über die Stoff-Physik, das Ragdoll-System und die Animationen im Allgemeinen.

Hier haben wir noch ein besonders cooles Beispiel für euch:

Whoever added the arms and legs flailing animation is a genius. pic.twitter.com/8OGtTPg9zr — Rich8606 (@rich8606) February 12, 2024

Helldivers 2 hat aber auch Probleme: Aktuell ist der Koop-Shooter leider noch zu erfolgreich. Die Server-Kapazitäten halten dem Ansturm der Spieler*innen nicht Stand. Dadurch kommt es einerseits immer wieder zu Wartezeiten und andererseits nervt ein Bug, der euch am ordnungsgemäßen Freischalten und der korrekten Progression hindert. Aber die Menschen hinter dem Spiel arbeiten mit Hochdruck an Verbesserungen.

Sind euch die Physik und die Animationen in Helldivers 2 auch direkt aufgefallen? Oder abt ihr ein anderes Lieblings-Detail?