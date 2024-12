15 Jahre alter PS3-Klassiker ist wieder da und lässt sich in Helldivers 2 feiern

Die Killzone-Reihe von Guerilla Games entwickelt und feiert jetzt zumindest in einem anderen Spiel ein Mini-Comeback.

In der letzten Woche bekam Helldivers 2 das bislang größte Update überhaupt. Seitdem könnt ihr euch unter anderem mit der neuen Gegnerfraktion Illuminate messen und neue Taktikausrüstungen wie einen Jeep einsetzen.

Und der Content-Nachschub für den Koop-Shooter reißt nicht ab. Wie Entwickler Arrowhead und Sony nun bekannt gegeben haben, bekommt Helldivers 2 sein erstes Crossover. Und das mit einem Titel der vor mehr als 15 Jahren für die PS3 erschien und mittlerweile als echter Klassiker gilt: Killzone 2!

Killzone 2-Items bereits ab heute erhältlich

Ab heute könnt ihr im Spiel-internen Superstore diverse Killzone 2-gebrandete Items erwerben. Dazu gehören unter anderem:

AC-1 Rüstung

StA-52 Sturmgewehr

Spielerbanner

Umhang

Spielertitel

Die Killzone 2-Inhalte für Helldiver 2 im Überblick.

Ab dem 23. Dezember sollen dann weitere Killzone 2-Inhalte im Store angeboten werden. Welche genau, ist noch nicht bekannt.

Entwickler Arrowhead hat im Rahmen der Bekanntgabe außerdem angedeutet, dass es zukünftig weitere Kooperationen geben könnte. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass sie sinnvoll ins Spiel integriert werden können.

Mit Killzone 2 hat sich das Team unserer Meinung nach einen ziemlich passenden Crossover-Partner ausgesucht. Der führt uns allerdings auch erneut schmerzhaft vor Augen, dass die Shooter-Serie von Guerilla Games wohl kein "großes" Comeback feiern wird.

Der letzte Teil – Killzone: Shadow Fall – erschien im Jahr 2013 zum Start der PS4, danach machte das Franchise nur noch mit Kleinigkeiten wie die Abschaltung der offiziellen Webseite auf sich aufmerksam.

1:57 Killzone: Shadow Fall - Launch-Trailer zum PS4-Shooter

Killzone 2 werden die meisten trotzdem positiv in Erinnerung haben. Der bombastisch inszenierte Shooter zeigte im Jahr 2009 eindrucksvoll, was in der PlayStation 3 steckt und ließ uns in der Rolle von Sergeant Tomas "Sev" Sevchenko den Heimatplaneten der Helghast infiltrieren. Mit den neuen Helldivers 2-Items könnt ihr also ab sofort ein paar nostalgische Gefühle aufleben lassen.