Großes Rätsel in Helldivers 2: Spieler fragen sich, wofür die neuen Schaufeln gut sein sollen

Mit den neuen Schaufeln in Helldivers 2 lässt sich das Terrain manipulieren.

Helldivers 2 wird auch ein knappes Jahr nach Release in regelmäßigen Abständen mit neuen Updates und Inhalten versorgt, erst im Dezember kam mit den Illuminate eine komplett neue Gegnerfraktion ins Spiel. Während sich deren Zweck allerdings sofort erschloss, gibt eine aktuellere Neuerung deutlich mehr Rätsel auf.

Denn Update 01.002.101 hat dem Koop-Shooter Schaufeln hinzugefügt. Diese werden als Punkte auf der Karte angezeigt und lassen sich dann tatsächlich benutzen, um Löcher in die Erde zu graben, wie unter anderem zahlreiche Clips auf Reddit belegen.

Während die Buddelfunktion also fleißig ausprobiert wird, stellen sich die Helldivers 2-Spieler aber auch die Frage, ob die neuen Items möglicherweise auch noch einem höheren, bislang noch unbekannten Zweck dienen könnten. Als Nahkampfwaffen empfehlen sich die Schaufeln schließlich weniger, gerade gegen mehrere Feinde.

Viele neue Möglichkeiten – wird das Spiel zu Hellcraft 2?

Die Möglichkeit, das Terrain der Maps mit den Schaufeln zu manipulieren, birgt in jedem Fall viele neue Möglichkeiten. Der Name des Items ("Verschanzungswerkzeug") könnte ein deutlicher Hinweis darauf sein, dass man sich damit im wahrsten Sinne des Wortes eingraben soll. An einer Position zu verharren ist in Helldivers 2 allerdings selten eine gute Idee.

Entwickler Arrowhead hat sich bislang nicht zu den neuen Items geäußert, eventuelle Minecraft-Phantasien sind also bislang nicht offiziell belegt. Die Integration der Schaufeln zeigt aber einmal mehr, dass das Studio auch nach einem knappen Jahr nach Release immer noch für Überraschungen sorgen kann, die die Neugierde der Community wecken.

Helldivers 2 ist seit Anfang Februar 2024 für die PlayStation 5 und den PC erhältlich, zwischenzeitlich gab es auch Gerüchte über eine Xbox-Umsetzung.

Der Start des Spiels verlief etwas holprig, weil die Server derart überlaufen waren, dass die Anzahl der gleichzeitig Spielenden zeitweise begrenzt werden musste.

Habt ihr schon eine Theorie dafür, was Arrowhead möglicherweise mit den Schaufeln plant?