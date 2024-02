Avatar: Das hat es mit Azulas blauen Flammen und dem Blitzbändigen auf sich

Azula beherrscht das Bändigen von Blitzen und kann sie erzeugen. (Bild: © Nickelodeon)

In Avatar: Der Herr der Elemente gibt es vier grundlegende Bändigungsarten in Zusammenhang mit den vier Elementen Erde, Wasser, Feuer und Luft. Aber wieso kann Azula, die Tochter des Feuerlords, dann Blitze bändigen und warum ist ihr Feuer manchmal Blau?

Spoilerwarnung: Die folgenden Abschnitte enthalten Spoiler zum späteren Verlauf der Geschichte und Azulas Fähigkeiten, die in der ersten Staffel der Netflix-Serie noch nicht erklärt wurden.

Innerhalb der vier Grundelemente gibt es noch besondere Techniken, die darauf aufbauen, wie etwa das Blut- und Metallbändigen. Neben diesen zwei Arten können zudem auch Blitze gebändigt werden.

Sowohl in der Netflix-Adaption als auch in der originalen Nickelodeon-Serie wird das Bändigen von Blitzen das erste Mal durch Azula gezeigt. Das ist jedoch nicht die einzige spezielle Technik, die sie beherrscht. Sie ist zudem in der Lage, blaue Flammen zu erzeugen und zu bändigen.

Azula ist Zukos Schwester und somit auch eine Prinzessin der Feuernation. Sie gehört zu den mächtigsten Feuerbändigerinnen ihrer Nation. Mit ihrer Feuerkraft, ihrem Geschick und ihrer Affinität zu Feuer ist sie eine wiederkehrende und starke Antagonistin der Serie.

Azulas Fähigkeit Blitze zu erzeugen

Azula ist beim Feuerbändigen nicht nur sehr geschickt, sondern beherrscht auch eine sehr seltene Unterfertigkeit davon: Das Blitzbändigen. Mit dieser starken Technik kann Azula kleine Blitze erzeugen und sie kontrollieren. In der Nickelodeon-Serie setzt sie die Blitze sowohl gegen Sokka, als auch gegen Zuko in Kämpfen ein.

Sie ist allerdings nicht alleine mit dieser Fertigkeit, da auch andere Figuren aus der Serie Blitze bändigen oder ableiten können – darunter etwa Zuko und Iroh (im späteren Verlauf der Geschichte).

Die blauen Flammen der Prinzessin der Feuernation

Azulas eigentliches und besonders bemerkenswertes Markenzeichen sind allerdings die blauen Flammen, die sie beim Feuerbändigen manchmal einsetzt. Die sind viel intensiver und brennen heißer als die üblichen rot-orangenen Flammen der anderen Bändiger*innen. Obwohl sie als Kind Feuer in der “normalen” Farbe erzeugt hat, wurden diese im Laufe der Jahre blau. Damit ist sie die (bislang) einzige Person, die blaue Flammen beherrscht.

Azula verliert langsam ihren Verstand und ihr blaues Feuer wird intensiver. (Bild: © Nickelodeon)

Es gibt keine offiziellen Gründe, warum nur ihr Feuer diese spezielle Farbe besitzt, aber Fans der Serie vermuten einen Zusammenhang mit ihrer instabilen, wilden und aggressiven Persönlichkeit. Im weiteren Verlauf der originalen Geschichte von Nickelodeon verfällt Azula ihrer Obsession, Feuerlord zu werden und besser als ihr Bruder sein zu müssen. Ihr mentaler Zustand wird instabil, aufbrausend und wild. Das spiegeln die wilden, lodernden blauen Flammen wider.

Welcher Bändigungsstil spricht euch an und welche Techniken hättet ihr gerne als Bändiger?