Back 4 Blood günstig wie nie: Jetzt mit Season Pass & Steelbook für 14,99€ holen

MediaMarkt will seine Restexemplare von Back 4 Blood offenbar dringend loswerden, denn der Händler bietet den Koop-Zombieshooter jetzt für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series inklusive Steelbook für nur 12,99€ an. Noch günstiger ist das Spiel laut Vergleichsplattformen selbst in der normalen Version ohne Steelbook nirgendwo zu bekommen. Für nur 14,99€ könnt ihr euch außerdem die Deluxe Edition holen, die neben dem Steelcase auch den Season Pass enthält. So günstig war sie laut Angaben von Idealo noch nie zu bekommen. Beide Versionen enthalten übrigens die Fort Hope Elite-Waffenskins.

Zu dem sehr günstigen Kaufpreis kommen allerdings noch 4,99€ Versandkosten dazu, weil Back 4 Blood erst ab 18 freigegeben ist. Diese könnt ihr jedoch vermeiden, wenn ihr das Spiel zu einem Markt in eurer Nähe bestellt und es dort selbst abholt.

Was ist Back 4 Blood?

Ein neues Left 4 Dead? Back 4 Blood stammt vom Studio Turtle Rock, das auch Left 4 Dead gemacht hat, und soll gewissermaßen ein inoffizieller Nachfolger sein. Wie im Original schießen wir gemeinsam im Viererteam massenhaft Zombies ab. Die Vielfalt der Untoten mit verschiedenen Mutationen und Minibossen ist diesmal deutlich größer, allerdings wirken nicht alle davon so einzigartig wie im Vorbild. Neu ist außerdem das komplexe Fortschrittssystem, das für hohe Langzeitmotivation sorgen soll.

Koop, PvP und Solo: Die aus vier Akten mit jeweils zehn Missionen bestehende Kampagne, in der verschiedene Events für etwas Abwechslung in der Zombiemetzelei sorgen, ist zwar der Kern des Spiels. Daneben gibt es aber auch noch einen PvP-Modus, in dem Überlebende und Zombies gegeneinander antreten. Übrigens kann man die Kampagne auch im Singleplayer bestreiten, die Mitspieler*innen werden dann durch Bots ersetzt. Diese machen im Kampf eine gute Figur, erfüllen aber keine Missionsaufgaben, sodass ihr alles selbst erledigen müsst.

Mehr über Back 4 Blood und seine Stärken und Schwächen erfahrt ihr in unserem ausführlichen Test:

34 2 Mehr zum Thema Back 4 Blood im Test: Fast Left 4 Dead 3 - Aber eben nur fast