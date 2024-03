Baldur's Gate 3-Spieler verliert 80h-Spielstand wegen dummem Dialog-Bug, der nach all der Zeit immer noch im Spiel ist

Da wären wir auch wütend, wenn unser Honour Mode-Spielstand nach 80 Stunden an einem Bug scheitert.

Die meisten Menschen spielen Baldur's Gate 3 nicht im Honour Mode. Aber wenn ihr das tut und der Run dann wegen eines bescheuerten Bugs nach 80 Stunden Spielzeit ein- für allemal beendet wird, ist das mehr als einfach nur ärgerlich. Genau das ist diesem Spieler hier passiert – und er dachte zuerst noch, er wäre selbst Schuld daran.

Das Wichtigste in Kürze: Spieler verliert nach 80 Stunden im Honour Mode von Baldur's Gate 3 durch Bug sein Spiel

Honour Mode erlaubt nur einen Spielstand und endet bei Tod aller Gruppenmitglieder

Spieler scheitert aufgrund eines Bugs in einem kritischen Dialog

Fehler wird als Bug identifiziert und Spieler erhält Unterstützung von der Community

Hilfreiche Tipps zum Verhindern des Bugs werden in den Kommentaren geteilt

Baldur's Gate 3-Bug macht Honour Mode-Run nach 80 Stunden zunichte

Was ist der Honour Mode? In diesem höchsten Schwierigkeitsgrad von Baldur's Gate 3 habt ihr nur einen einzigen Spielstand. Ihr könnt also kein Save-Scumming betreiben und all eure Entscheidungen sind sozusagen final. Besonders fies: Wenn alle Gruppenmitglieder sterben, ist der Spieldurchlauf beendet und ihr müsst komplett von vorn anfangen.

Es wiegt also ganz besonders schwer, wenn so ein Run durch die eigene Unachtsamkeit scheitert. Aber noch viel unangenehmer ist es, wenn ein Honour Mode-Durchgang nicht durch eigene Fehler in die Hose geht, sondern durch einen elendigen Bug, der einem die Ernte verhagelt. So war es in diesem Fall bei Redditor Daxtr0.

Nach 80 Stunden im Honour Mode musste sich dieser Baldur's Gate 3-Fan geschlagen geben. Er war schon in Akt 3 angekommen und drauf und dran, Orpheus zu befreien. Dann hat er im Gespräch mit dem Imperator eben jenem allerdings zu verstehen gegeben, dass er seine Lügen durchschaut und ihm nicht vertraut.

Dann wurden ihm plötzlich allerdings nicht wie gewohnt mehrere verschiedene Antwort-Möglichkeiten präsentiert, sondern nur noch ein "Weiter"-Knopf. Den drückte er und das Unheil nahm seinen Lauf. Seine Spielfigur gab dem Imperator die Nessersteine, der benutzte sie, verschlang Orpheus und machte sich aus dem Staub. Woraufhin das Nesserhirn auftaucht und den Spieler in einen Gedankenschinder verwandelt – zack, schon ist das Spiel vorbei.

Alles nur ein Bug: Nachdem sich Daxtr0 öffentlich über sich selbst geärgert hat, bekam er aber immerhin Zuspruch von einigen anderen Menschen in den Kommentaren. Die weisen daraufhin, dass es sich hierbei nicht um ein Missgeschick von Daxtr0 handelt, sondern vielmehr um einen Bug. Normalerweise sollten euch andere Dialog-Optionen angezeigt werden, der Weiter-Knopf ist komplett fehlt am Platz und überdeckt eine Antwort, die beim Klicken darauf ausgewählt wird.

So könnt ihr es verhindern: Gleichzeitig werden in den Kommentaren unter dem bitteren Reddit-Post auch hilfreiche Tipps ausgetauscht, wie ihr das verhindern könnt. Solltet ihr an einer Stelle im Spiel ebenfalls nur ein Continue oder Weiter angezeigt bekommen, versucht, den laufenden Dialog per Knopfdruck zu überspringen. Oder verlasst das Spiel lieber gleich ganz und ladet den letzten Spielstand neu.

Ist euch schon einmal etwas ähnlich Doofes passiert? Habt ihr schon einen Honour Mode-Durchgang geschafft?