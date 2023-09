Baldur's Gate 3: Ihr müsst Astarion nicht auf seine persönliche Quest mitnehmen, aber dann verpasst ihr was

Astarions Dialoge zählen zu den unterhaltsamsten in Baldur's Gate 3 und das gilt auch für seine Companion-Quest.

In Baldur's Gate 3 begegnen wir vielen Begleiter*innen, mit denen wir uns anfreunden können. Viele davon bitten uns darum, sie bei ihren ganz persönlichen Quests zu unterstützen. Helfen wir zum Beispiel Astarion, gegen seinen alten Vampir-Chef vorzugehen, gibt es dafür nicht nur ewigen Dank und Erfahrungspunkte, sondern auch einige wirklich coole Dialoge und Story-Momente. Ihr könnt Astarion aber auch zuhause lassen, wenn ihr das wollt.

ACHTUNG, es folgen SPOILER zum dritten Akt in Baldur's Gate 3!

Astarion auf seine eigene Quest mitzunehmen, ergibt durchaus Sinn, ist aber kein Muss

Darum geht's: Erreichen wir im dritten Akt des Spiels die titelgebende Stadt Baldur's Gate, sollen wir uns den Palast von Cazador Szarr anschauen. Darin haust der Obervampir Cazador, der nicht nur den Jäger*innen vor den Toren der Stadt, sondern auch Astarion das Leben zur Hölle gemacht hat.

Bei dieser und einigen anderen Companion-Quests könnt ihr euch allerdings auch dazu entscheiden, die betreffende Person einfach im Lager zu lassen. Klingt komisch, ist aber so: Ihr müsst Astarion nicht zum großen Finale seiner persönlichen Story-Quest mitnehmen. Stattdessen könnt ihr ihm danach davon berichten.

Warum sollte ich Astarion nicht mitnehmen?

Beim großen Showdown gegen Cazador geht es um ein Ritual, bei dem Astarion eine wichtige Rolle einnimmt. Der Obervampir übt immer noch sehr viel Macht auf Astarion aus und das sorgt dafür, dass ihr zu Beginn des Kampfs gegen Cazador erst einmal ohne Astarion auskommen müsst.

Wie zum Beispiel Kotaku schreibt, könnt ihr Astarion darum einfach zuhause lassen (oder vor dem Kampf außerhalb des Raums parken, um ihn erst später dazu zu holen). So steht ihr direkt von Anfang an mit einer vollen Party aus vier Personen da und müsst nicht erst noch irgendwelche Maßnahmen ergreifen.

Darum solltet ihr Astarion mitnehmen:

Für mehr Drama! Habt ihr Astarion dabei, kommt es natürlich zu einem wie immer bei Astarion großartigen Dialog. Die Auseinandersetzung zwischen Cazador und dem Truppen-Vampir solltet ihr euch definitiv nicht entgehen lassen. Außerdem wäre alles andere auch einfach gemein Astarion gegenüber.

So löst ihr das Problem schnell: Um Astarion direkt zu Beginn eures Kampfes wieder einsatzfähig zu machen, teleportiert ihr euch direkt zu ihm und helft ihm auf die Beine. Das geht am einfachsten mit Misty Step, Telekinese oder dem Dimensionstor. Ansonsten könnt ihr euch auch einfach bis dorthin durchschlagen oder einige Feinde überspringen, wenn ihr einen starken Tank habt.

Cazador leicht besiegen ist übrigens auch kein Problem. Schubst den Oberfiesling einfach in den Abgrund. Entweder per Hand oder mit einem der vielen Zaubersprüche, die so etwas ermöglichen. Da er ein Vampir ist, verwandelt er sich automatisch in eine kleine Gaswolke und schwebt zu seinem Sarg – wo ihr ihm den Rest geben könnt.

Wie habt ihr die Astarion-Quest erledigt? Nehmt ihr die Companions immer auf ihre Missionen mit?