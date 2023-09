Baldur's Gate 3 hat eine 'versteckte Klasse' und mit dieser wird sogar ein Kampf wie das Goblin-Lager ein Klacks

Die inoffizielle Baldur's Gate 3-Klasse hat richtig Wumms.

Wenn sich drei Personen unterhalten, wie sie eine bestimmte Situation in Baldur's Gate 3 gelöst haben, kommen meist drei ganz unterschiedliche Antworten und verblüffte Blicke dabei heraus. Kein Wunder: Das RPG ist eine derart große Spielwiese, dass wir schnell was übersehen können; zum Beispiel die Möglichkeit "Barrelmancer" zu spielen.

Klingt wie eine ganz spezielle Unterklasse für Fass-begeisterte Magier oder auch ein Indie-Spiel, ist aber ein Community-Gag, der ziemlich "zündet"; und das Goblin-Lager einfach blitzschnell wie von selbst auslöscht. Aber seht einfach selbst...

Dieses Action-Feuerwerk in Baldur's Gate 3 müsst ihr gesehen haben

Das Goblin-Lager kann am Anfang des Spiels eine ordentliche Herausforderung sein und euch stehen ganz unterschiedliche Möglichkeiten zur Wahl: Ihr könnt heimtückisch vorgehen, ehrenhaft kämpfen oder nach Unterstützung Ausschau halten. Aber ihr könnt eben auch eine Kettenexplosion auslösen, die alles in ein einziges tödliches Höllenfeuer hüllt.

Wie das aussieht, demonstriert beispielsweise ein Redditor in diesem eindrucksvollen Video:

Ihr seht zu Anfang das gut mit Fässern vollgepackte Inventar, dann wie sie feinsäuberlich überall im Lager verteilt werden. Alchemistenfeuer tut dann das Übrige. Wird es geworfen, startet die Kettenreaktion und räumt ordentlich auf, ohne dass der Fan einen Finger krümmen muss.

Dazu schreibt der Reddit-User: "Ich liebe dieses Spiel, also hab ich es in die Luft gejagt." Eine andere Person kommentiert:

Beste Klasse ist Barrelmancer.

Der Name lässt sich in etwa als "Fassmant" übersetzen. Leider gibt es nicht wirklich eine Klasse, die das Inventar immer voller Fässer hat. Es handelt sich um einen Community-Witz, passend zur Strategie.

Fässer können euch retten, aber erst mal müsst ihr sammeln gehen

Falls ihr das jetzt nachmachen wollt, sei euch gesagt, dass es leider nicht ganz so einfach ist, wie es im Clip aussieht, denn erst mal müsst ihr die richtigen Arten von Fässer wie beispielsweise Ölfässer oder solche mit Feuerwein überall in der Welt sammeln. Das kann schon auch mal ein paar Stunden dauern, wenn es so beeindruckend aussehen soll wie in diesem Video.

Generell sind ein paar explosive Fässer im Kampf aber nie verkehrt und helfen euch, selbst wenn ihr es nicht ganz so ausarten lasst. Ihr findet sie an erstaunlich vielen Orten wie beispielsweise im Goblin-Lager selbst, im Smaragdhain oder auch in der Höhle, in der ihr euch auf die Suche nach der Karawane machen könnt zwischen den Wegpunkten Stiegstraße und Waukeens Ruh.

Was war die größte Anzahl von Fässern, die ihr schon mal für einen Kampf zusammengerauf habt?