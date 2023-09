Baldur's Gate 3-Macher verraten, welche die besten Multiclass-Builds im Spiel sind - und dass zu wenige von euch sie nutzen

Diese Multiclass-Builds legen euch Larian Studios besonders ans Herz.

Wollt ihr in Baldur's Gate 3 wirklich alles für euch und eure Companions rausholen, lohnt sich ein Blick auf das Multiclassing, wenn ihr also zwei oder mehr Klassen in einem Build vereint. Da hier die Kombinationsmöglichkeiten aber nahezu unendlich sind, helfen jetzt sogar die Entwickler*innen aus. Die haben nämlich in einem neuen Blogeintrag nicht nur die beliebtesten Multiclass-Optionen, sondern auch ihre fünf Favoriten geteilt.

Diese Baldur's Gate 3-Multiklassen legen euch die Entwickler*innen ans Herz

Zwar lässt sich aus Rollenspielgründen sicherlich an jeder Multiclass-Kombo etwas finden, aber rein spielerisch gibt es natürlich einige Optionen, die klar besser sind als andere. Nicht, dass wir euren Barbaren/Mönch/Magier/Barden-Build kritisieren wollen... Seid ihr dagegen noch untenschlossen, hat Larian Studios auf dem PlayStation-Blog jetzt die beliebtesten Builds und ihre eigenen Favoriten geteilt.

Demnach sind die Top 5 Multiclass-Kombinationen der Community:

Schurke/Waldläufer

Barbar/Kämpfer

Barbar/Paladin

Kleriker/Paladin

Kämpfer/Paladin

Besonders Schurke und Waldläufer (mit den Assassinen- und Pirscher-Unterklassen), sowie Barbar/Kämpfer (mit den Berserker-/Champion-Unterklassen) sind durchaus starke Kombinationen, während der Barbar/Paladin etwas abfällt.

Die Entwickler*innen von Larian Studios empfehlen aber noch fünf komplett andere Builds, die laut ihnen zu den "belohnendsten" im Spiel gehören:

Paladin/Hexenmeister mit Pakt der Klinge

Die Extra-Angriffe verschiedener Klassen addieren sich normalerweise beim Multiclassen nicht. Anders beim Hexenmeister mit dem Pakt der Klinge, auf Level 5 bekommen sie nämlich einen Extra-Angriff, der mit anderen Klassen kombinierbar ist. Nehmt ihr also 5 Level in Paladin und 5 Level Hexenmeister, könnt ihr auf Level 10 dreimal pro Runde angreifen und noch dazu die mächtige "Niederstrecken"-Fähigkeit des Paladins einsetzen.

Ein zusätzlicher Tipp von uns: Wir würden euch für die letzten beiden Level noch den Kämpfer empfehlen, dann bekommt ihr nämlich Tatendrang, das euch einmal pro kurzer Rast eine zusätzliche Aktion und damit ganze sechs Angriffe in einer Runde gibt.

Schurke/Mönch/Kämpfer

Der Mönch wird als Klasse gern mal übersehen, lässt sich aber wunderbar mit 3 Leveln Schurke und der Diebes-Unterklasse kombinieren. Die zusätzliche Bonusaktion des Diebes sorgt dafür, dass ihr noch mehr unbewaffnete Schläge pro Runde ausführen könnt.

Steckt ihr eure letzten beiden Level in Kämpfer, könnt ihr auch hier wieder vom Tatendrang profitieren und so bis zu 12 Mal pro Runde angreifen. Außerdem solltet ihr euch den Tavernenschläger-Feat holen, um noch mehr Schaden mit waffenlosen Angriffen anzurichten.

Sturm-Kleriker/Sturm-Zauberer

Kleriker mit der Domäne des Sturms und Sturm-Zauberer fokussieren sich beide auf Blitzschaden und funktionieren deshalb hervorragend zusammen. Auf Level 2 kann der Kleriker dank Channel Divinity automatisch den maximalen Schaden bei einem Angriff würfeln und der Zauberer bekommt auf Level 6 dank Herz des Sturms die Fähigkeit, automatisch Feinden in seiner Nähe Schaden zuzfügen, wann immer er Blitzschaden verursacht.

Ausrüstung, die euch Blitzladungen gibt, ist hier besonders nützlich. Zauber, die außerdem mehrere Feinde treffen (wie Kettenblitz), multiplizieren die Boni dieser Klassen-Kombo für noch mehr Schaden.

Druide/Barbar

Dieser Build ist überaus simpel, denn er fokussiert sich auf die Wild Shape-Form des Druiden (weshalb wir den Zirkel des Mondes empfehlen.) Da ihr auch in verwandelter Form den Kampfrausch des Barbaren nutzen könnt, könnt ihr dank der Schadensresistenz länger in eurer Tiergestalt bleiben.

Sind euch das noch nicht genug Bären auf dem Feld, empfiehlt Larian zusätzlich einen Abstecher zum Waldläufer mit der Herr der Tiere-Unterklasse. Dann bekommt ihr nämlich noch einen zusätzlichen Bären-Begleiter an die Seite.

Zauberer/Hexenmeister

Diese Mischung setzt darauf, die mächtigen Zauber des Hexenmeisters öfter nutzen zu können. Dafür brauchen wir mindestens 3 Level Zauberer, um die Metamagie "Beschleunigter Zauber" freizuschalten, die euch einen Zauber als Bonusaktion wirken lässt, womit ihr zwei Zauber pro Runde einsetzen könnt. Außerdem könnt ihr eure Zaubereipunkte auch in Zauberslots umwandeln.

Um den Build weiter zu optimieren, schnappt ihr euch später noch zwei Level Kämpfer für Tatendrang und drei Level Schurke mit der Diebes-Spezialisierung für die zusätzliche Bonusaktion.

Was haltet ihr von diesen Builds, werdet ihr einige davon einmal ausprobieren?