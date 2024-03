Baldur's Gate 3-Fan findet 'das echte Baldur's Gate' in der realen Welt - und es ist kleiner als erwartet

Baldur's Gate 3 erstreckt sich über eine große Spiel-Map und die Stadt Baldur's Tor ist nur ein Teil davon.

Baldur's Gate 3 hat sich mehr oder weniger überraschend zu einem gigantischen Hit entwickelt. Dementsprechend freuen sich die Fans auch über kleinste Details und erst recht darüber, wenn sie ihr Lieblingsspiel in der echten Welt wieder entdecken. Wie zum Beispiel in der isländischen Hauptstadt Reykjavík, wo es eine Straße gibt, die Baldur's Gate-Fans in Verzückung versetzt.

Diese Straße in Reykjavík erfreut sich dank Baldur's Gate 3 größter Beliebtheit

Gigantische Community freut sich: Bei Baldur's Gate 3 stimmt so gut wie alles (vom Inventar-Management und der Kamera einmal abgesehen), egal ob es um die Story, Charaktere, Entscheidungsmöglichkeiten oder den Tiefgang des Kampfsystems und die Interaktionsmöglichkeiten mit der Spielwelt geht. Kein Wunder also, dass das Fandom auf beachtliche Größe angewachsen ist.

Genau diese Fans haben jetzt auch in der echten Welt einen amüsanten Bezug auf ihr Lieblingsspiel entdeckt. In Reykjavík gibt es gewissermaßen auch ein Baldur's Gate, aber in echt – und sehr viel kleiner. Soll heißen: Dort existiert eine Straße mit dem Namen Baldursgata, was natürlich jeden Fan der Spiele sofort aufhorchen und amüsiert frohlocken lässt.

Hier könnt ihr euch das Straßenschild ansehen:

Selbstverständlich melden sich sofort einige besonders schlaue Bessewisser*innen zu Wort und erklären Folgendes: Wenn wir es ganz genau nehmen, heißt Baldursgata nicht Baldurs Tor wie die titelgebende Statd im Spiel, sondern korrekt übersetzt eigentlich so etwas wie Baldur-Straße. Aber das tut der Freude über die Entdeckung des Straßenschildes natürlich keinen Abbruch.

In den Kommentaren häufen sich dann selbstverständlich vor allem Scherze darüber, dass nun der Zeitpunkt gekommen sei, ein neues Spiel anzufangen, sich mit einem Dschinn anzulegen, oder ein paar Seluniten zu ärgern.

Wieder andere raten dazu, direkt in die Kanalisation von Reykjavík zu gehen, sich mit Gortash zu treffen oder in ein paar Häuser für den Gratis-Loot einzubrechen. Was man eben so macht, wenn man neu in einer Stadt wie Baldur's Gate ankommt.

Habt ihr schon mal ähnlich witzige Entdeckungen in der echten Welt gemacht, die euch an bestimmte Spiele erinnert haben?